MinTrabajo inspecciona Comfamiliar Atlántico y designa a nuevo director

Luego de que el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella revisara la intervención que hizo la administración de Gustavo Petro en la caja de compensación Comfamiliar Atlántico, designó a un nuevo director administrativo con el fin de poder subsanar lo que sucede en este lugar.

Intervienen Caja de Compensación Comfamiliar Atlántico; sale el director y nombran nueva administración

Hasta Barranquilla llegaron la ministra de Trabajo, Natalia López, y la superintendente de Subsidio Familiar, Edna Tafur, quienes revisaron cada uno de los procedimientos que estaban andando dentro de esta caja de compensación, por lo que decidieron designar como director administrativo a Ronald Blake Velasco Tatekawa, quien lleva un recorrido laboral dentro de la corporación.

Sede de Comfamiliar Atlántico. Foto: Suministrada por Comfamiliar Atlántico.

“Es especialista en finanzas y administrador de empresas de la Universidad del Norte. Velasco Tatekawa asume la conducción administrativa, financiera y operativa de una entidad que en 2025 benefició a 601.109 personas en el departamento del Atlántico, a un año de que la Caja cumpla 70 años de servicio a las familias de la región. Su nombramiento tiene una particularidad que él mismo señala como el punto de partida: no llega de afuera. Llega de adentro”, explicaron desde la caja de compensación.

Tras su nombramiento, Velasco señaló que trabajará para sacar adelante esta organización. “No he vivido estos años desde afuera: los he vivido desde adentro, como trabajador, igual que cada una de las personas que sostienen esta Caja. Yo creo profundamente en Comfamiliar Atlántico. No porque sea mi trabajo, sino porque es mi historia. Y es la historia de todos nosotros”, indicó.

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De acuerdo con la caja de compensación, la gestión de Velasco en las dos jefaturas que ha liderado en paralelo dejó resultados medibles dentro del marco del Sistema de Subsidio Familiar.

“En crédito y cobranzas diseñó e implementó una línea de microcrédito cuyo medio de pago es el propio subsidio familiar, un mecanismo que amplió el acceso al crédito de los trabajadores afiliados. Lideró además el desarrollo de un portal de extranet que puso a disposición del afiliado sus estados de cuenta, paz y salvos y certificaciones en tiempo real, sin necesidad de desplazarse hasta una sede, y optimizó la oficina de créditos ubicada en la sede principal de Comfamiliar Atlántico en Barranquilla”, detallaron.