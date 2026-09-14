Pronóstico del clima en Colombia: las zonas donde más lloverá esta semana del 14 al 18 de septiembre

Inicia una nueva semana en Colombia, en la cual millones de personas realizan diferentes actividades, como trabajar, estudiar, salir al aire libre o realizar diligencias personales, pero todo puede cambiar según el clima.

Meteorólogo Max Henríquez advirtió sobre un escenario climático en Colombia que tendría “consecuencias económicas y políticas”

Por tal razón, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió su pronóstico desde este lunes 14 hasta el viernes 18 de septiembre.

Según ese informe, las condiciones atmosféricas responderán al tránsito de humedad desde el océano Pacífico y las regiones amazónicas, generando desde lloviznas aisladas hasta eventos severos de tormenta a medida que avancen los días.

Ideam pronostica cómo será el clima en Colombia este fin de semana: estas son las regiones donde más lloverá

La entidad ambiental aconseja a los ciudadanos adecuar sus agendas y actividades al aire libre, prestando especial atención al comportamiento del clima en la región Pacífica y en el norte del país, donde la intensidad de las precipitaciones alcanzará su punto máximo sobre el final de la semana laboral.

Lunes 14 de septiembre

La jornada inicial presenta un panorama inestable en las zonas costeras y del interior. El Ideam prevé precipitaciones de variada intensidad en el océano Pacífico, abarcando los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Antioquia, Córdoba, Bolívar, Santander, Norte de Santander y los territorios del Eje Cafetero.

Entre el calor intenso y las lluvias, el clima en Colombia tendrá a más de uno sacando sombrilla y bloqueador. Foto: Composición Semana/ Getty Images

De forma complementaria, se esperan lluvias dispersas sobre la Orinoquía y Amazonía, afectando principalmente a Meta, Vichada, Guaviare, Guainía, Vaupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas.

Por su parte, la región Caribe y las áreas pertenecientes a los valles interandinos registrarán menores precipitaciones durante este día.

Martes 15 de septiembre

Durante el segundo día de la semana, las precipitaciones más severas se desplazarán hacia el sur y oriente del país. El pronóstico técnico alerta sobre lluvias fuertes en los departamentos de Meta, Vichada, Guaviare, Guainía, Vaupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas, donde se recomienda monitorear los niveles de los cauces fluviales.

En contraste, se mantendrán lluvias de variada intensidad en Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Antioquia, mientras que precipitaciones dispersas cubrirán sectores de Córdoba, Bolívar, Magdalena, la Sierra Nevada de Santa Marta, Santander, Norte de Santander, Boyacá, el Eje Cafetero, Tolima y Huila.

Miércoles 16 de septiembre

El ombligo de la semana traerá un leve alivio en el interior del país. El reporte oficial destaca la predominancia de tiempo seco en sectores del centro y sur de la región andina.

El tiempo cambiará durante el fin de semana y habrá lluvias en buena parte del país Foto: Getty Images

No obstante, las precipitaciones se mantendrán constantes en el litoral del Pacífico (Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño). De igual manera, se registrarán lluvias aisladas en Córdoba, Bolívar, Magdalena, la Sierra Nevada de Santa Marta, Antioquia, los Santanderes, el Eje Cafetero y áreas de las cordilleras Occidental y Central, sin descartar eventos similares en sectores de la Orinoquía y la Amazonía.

Jueves 17 de septiembre

Para la jornada del jueves, la humedad volverá a incrementarse sobre la vertiente del Pacífico y la zona norte. Se pronostican lluvias continuas en el océano Pacífico, Chocó, el occidente de Antioquia, Córdoba, Valle del Cauca, Cauca, Bolívar, Sucre, Magdalena, la Sierra Nevada de Santa Marta, los Santanderes, el Eje Cafetero y el occidente de Boyacá.

#PronósticoIdeam advierte cielo entre parcial y mayormente nublado 🌥️ en el occidente y sur del territorio nacional, con lluvias asociadas 🌧️. Los mayores acumulados de precipitación se estiman en la región Pacífica 🌊, principalmente durante la tarde y la noche 🌙. Asimismo, se… pic.twitter.com/trONBUxH3u — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) September 14, 2026

Paralelamente, persistirá el régimen de lluvias fuertes sobre la franja oriental y amazónica, afectando de manera directa los departamentos de Meta, Vichada, Guaviare, Guainía, Vaupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas.

Viernes 18 de septiembre

El cierre de la semana laboral estará marcado por el pico de mayor inestabilidad atmosférica. El Ideam advierte sobre lluvias fuertes en Chocó, Antioquia, Córdoba, Valle del Cauca y Cauca, acompañadas de una amplia probabilidad de tormentas eléctricas en gran parte del norte y centro del país.

Mapa del clima en Colombia para el próximo viernes 18 de septiembre. Foto: Ideam

La actividad eléctrica afectará de manera especial a la región Caribe (Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, Cesar y La Guajira), así como a los departamentos de Antioquia, Santander, Norte de Santander, Eje Cafetero, Boyacá y sectores del occidente de Cundinamarca y Tolima.

Finalmente, se prevén lluvias de variada intensidad en Arauca, Casanare, Meta, Vichada, Guaviare, Guainía, Vaupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas.