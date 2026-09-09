El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) pronosticó para hoy, 9 de septiembre, lluvias de variada intensidad en diferentes regiones de Colombia, algunas acompañadas de tormentas eléctricas.

Al mismo tiempo, se esperan temperaturas superiores a los promedios habituales en amplios sectores del Caribe, la región andina y la Orinoquia.

Tras desmentir un dato citado por Samir Radi, meteorólogo Max Henríquez lanzó advertencia por el clima de este miércoles en Colombia

Lluvias y tormentas se concentrarán en varias regiones

De acuerdo con el pronóstico nacional, los mayores acumulados de precipitación durante las próximas 24 horas son probables en amplios sectores, en especial, en la región Pacífica, el sur de la región Caribe, el noroccidente de la región Andina, el oriente de la Orinoquia y el occidente de la Amazonia.

En contraste, se estiman condiciones mayormente secas en sectores del norte y oriente del Caribe, así como en zonas del oriente, centro y sur de la región Andina, el noroccidente de la Orinoquia y el suroriente de la Amazonia.

El Ideam también advierte sobre temperaturas máximas por encima de lo normal para la época, principalmente en amplios sectores del Caribe y en zonas del oriente y sur de las regiones Andina y Orinoquia.

Esta condición también podría presentarse en los valles interandinos de los ríos Magdalena y Cauca.

La combinación de temperaturas elevadas y, en algunos sectores, altos niveles de humedad podría generar sensaciones térmicas muy altas.

Por esta razón, el reporte establece alerta roja durante las horas de la tarde en amplios sectores de las regiones Caribe e Insular, Pacífica, Orinoquia y Amazonia, además de algunas zonas del norte de la región Andina.

ldeam prevé cielo parcialmente nublado y lluvias de variada intensidad en distintos sectores de la región Andina, con posibles tormentas eléctricas en algunas zonas. Foto: DW

Pronóstico por regiones: estas son las zonas con mayor probabilidad de lluvia

En la región Caribe, se esperan lluvias entre moderadas y fuertes, con probables tormentas eléctricas sectorizadas en el sur de Bolívar y Córdoba. También se prevén lluvias ligeras y moderadas en sectores de Cesar, Magdalena y Sucre. En Atlántico y La Guajira predominará el tiempo seco.

Para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el Ideam pronostica cielo ligeramente nublado y predominio de tiempo seco. Sin embargo, sobre el área marítima ubicada al sur del territorio insular podrían presentarse lluvias moderadas.

En la región Pacífica se prevén lluvias moderadas y fuertes, con probables tormentas eléctricas sectorizadas sobre el área marítima y el litoral del Pacífico colombiano. También se esperan precipitaciones en amplios sectores de Chocó, el centro y occidente del Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Para la región andina, se estima cielo entre parcial y mayormente nublado.

Las lluvias moderadas y fuertes podrían presentarse al norte de Norte de Santander y en el norte y sur de Santander. Además, se prevén tormentas eléctricas sectorizadas en el norte y occidente de Antioquia, el occidente de Caldas y el norte de Risaralda.

También se esperan lluvias de menor intensidad en sectores del norte y sur de Boyacá, Quindío y Tolima, el oriente de Cundinamarca y el sur del Huila. En sectores intermedios de Norte de Santander, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila predominaría el tiempo seco.

En la Orinoquia, las lluvias moderadas y fuertes, con posibles tormentas eléctricas sectorizadas, se concentrarían en el centro y oriente de Vichada. En amplios sectores de Arauca, Casanare, Vichada y Meta se esperan lluvias entre ligeras y moderadas.

En la Amazonia, se pronostican lluvias moderadas y fuertes, con probables tormentas eléctricas sectorizadas sobre el nororiente de Guainía, el sur de Caquetá y el centro y occidente de Putumayo. También se esperan lluvias ligeras y moderadas en amplios sectores de Guainía, Guaviare, Vaupés y el norte de Amazonas. En el sur de la Amazonia predominaría el tiempo seco.