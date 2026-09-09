La madrugada de este miércoles 9 de septiembre estuvo marcada por varios movimientos sísmicos en diferentes regiones del país, con el departamento del Chocó como el de mayor actividad, de acuerdo con los reportes del Servicio Geológico Colombiano.

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El primer temblor ocurrió a la 1:03 a. m. y tuvo una magnitud de 3,6, con una profundidad de 42 kilómetros, una característica que influye en la forma en que el movimiento puede sentirse en las poblaciones cercanas al epicentro.

Según el SGC, el sismo se localizó muy cerca de Sipí, a apenas 8 kilómetros del municipio. También se ubicó a 42 kilómetros de Nóvita y a 47 kilómetros de El Dovio, en el Valle del Cauca.

La entidad indicó que este fue un reporte manual, es decir, la información fue revisada y validada por especialistas después del registro inicial del sistema de monitoreo.

Chocó registró otro temblor minutos después

La actividad sísmica continuó poco después. A las 2:06 a. m., la entidad detectó un nuevo movimiento de magnitud 2,3 con epicentro en Medio San Juan (Andagoya), también en Chocó.

En esta ocasión, el evento tuvo una profundidad superficial y fue generado automáticamente por la Red Sismológica Nacional.

Horas más tarde, a las 3:16 a. m., se registró un sismo de magnitud 2,4 en Lenguazaque, Cundinamarca.

Este movimiento ocurrió a una profundidad de 153 kilómetros, considerada intermedia, y tuvo como municipios más cercanos a Villa de San Diego de Ubaté y Lenguazaque, ambos a 6 kilómetros, además de Cucunubá, ubicado a 7 kilómetros.

La serie de reportes de la madrugada concluyó a las 5:05 a. m., cuando un temblor de magnitud 2,4 se presentó en Dabeiba, Antioquia.

El SGC dio detalles del nuevo movimiento telúrico. Foto: Montaje de SEMANA con Getty Images

De acuerdo con el informe automático del SGC, el sismo tuvo una profundidad superficial y ocurrió cerca de Uramita, a 6 kilómetros; Dabeiba, a 11 kilómetros; y Frontino, a 18 kilómetros.

Tras estos eventos, el Servicio Geológico Colombiano reiteró que mantiene vigilancia permanente sobre la actividad sísmica en el territorio nacional e invitó a la ciudadanía a utilizar la herramienta Sismo Sentido, disponible en su página web oficial, para reportar si percibió alguno de los temblores.

La entidad recordó que estos reportes ciudadanos complementan la información recopilada por la Red Sismológica Nacional y contribuyen a evaluar cómo se perciben los movimientos en las diferentes comunidades del país.