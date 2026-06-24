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Alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció tras el terremoto de esta tarde: “Venezuela nos necesita”

El sismo se sintió en diferentes ciudades de Colombia y Venezuela.

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Daniel Armando Méndez Suárez

Daniel Armando Méndez Suárez

24 de junio de 2026 a las 8:17 p. m.
Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá.
Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Un evento sísmico de magnitud 7.1 se registró en el territorio de Venezuela durante la tarde de este miércoles, 24 de junio de 2026.

Nuevo temblor en Colombia, esta vez en el epicentro fue Santa Marta.
Red Sismológica Nacional de Colombia señala más de 200 reportes del sismo: “Hacen que se puedan generar algún tipo de réplicas”

El Servicio Geológico Colombiano confirmó que el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 7.1 en la escala de Richter, generando afectaciones materiales en diversas poblaciones. Los reportes en plataformas digitales muestran el colapso de estructuras residenciales y comerciales en la ciudad de Caracas.

Repercusiones en Colombia y despliegue de asistencia

Debido a la naturaleza del fenómeno, las ondas se propagaron hacia el territorio de Colombia, donde los ciudadanos reportaron movimientos en varias ciudades principales, incluida la capital de la República.

Frente a esta situación, la Alcaldía Mayor de Bogotá activó los protocolos de revisión técnica para verificar el estado de la infraestructura local. Tras las primeras inspecciones, el mandatario distrital ofreció un balance logístico de asistencia.

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, manifestó que “Venezuela nos necesita y en Bogotá estamos listos para ayudar. Ante el sismo que se sintió en Bogotá y que causó daños en Venezuela, le he dado la instrucción al director del Idiger de ponerse en contacto a la mayor urgencia con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para coordinar todas las acciones y todo el apoyo que Bogotá pueda prestarle al pueblo venezolano”.

Reporte de la Red Sismológica Nacional y probabilidad de réplicas

Por su parte, el coordinador de la Red Sismológica Nacional de Colombia, Freddy Tovar, precisó que “el Servicio Geológico Colombiano, a través de la Red Sismológica Nacional de Colombia, informa que el día de hoy, 24 de junio, a las 5:04 de la tarde, se presentó un evento sísmico de magnitud 7.0 y profundidad superficial menor a 30 kilómetros en el vecino país de Venezuela”.

El especialista técnico recordó que ambos países se encuentran ubicados sobre una zona de alta interacción de placas tectónicas.

Tovar añadió que la baja profundidad del epicentro facilitó que las ondas viajaran por la corteza, sumando más de 200 reportes de percepción en departamentos colombianos.

El especialista advirtió sobre la probabilidad de que se registren réplicas en las próximas horas, las cuales también podrían ser percibidas por la población. Los organismos técnicos recomendaron a la ciudadanía mantenerse informada exclusivamente mediante los canales oficiales de las entidades de gestión del riesgo.