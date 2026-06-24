Red Sismológica Nacional de Colombia señala más de 200 reportes del sismo: “Hacen que se puedan generar algún tipo de réplicas”

Un fuerte sismo se presentó este miércoles 24 de junio a las 5:04 de la tarde, generando preocupación en varios países de la región, incluido Colombia.

Temblor que sacudió Bogotá tuvo epicentro en Venezuela: la magnitud fue de 7,1. Estos son los impactantes videos

De acuerdo con la Red Sismológica Nacional del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico tuvo su epicentro en territorio venezolano y fue percibido por cientos de personas en distintas zonas del país.

Tras el evento, el Servicio Geológico Colombiano informó que ha recibido más de 200 reportes de ciudadanos que manifestaron haber sentido el temblor.

Los reportes provienen de diferentes departamentos y ciudades, donde habitantes describieron movimientos oscilatorios de intensidad variable, especialmente en edificaciones de varios pisos.

🗣️El día de hoy, 24 de junio de 2026, a las 5:04 p. m., la Red Sismológica Nacional del Servicio Geológico Colombiano registró un sismo de magnitud 7.0 con epicentro en Venezuela.



📹 Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional de Colombia del SGC, amplía la… pic.twitter.com/8o7rCtcAWH — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) June 24, 2026

Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional de Colombia del SGC, entregó detalles preliminares sobre este evento sísmico y destacó la importancia de los sistemas de monitoreo que permiten detectar y analizar de manera inmediata la actividad sísmica que ocurre tanto dentro como fuera del territorio nacional.

Fuerte temblor sacude Bogotá

Según explicó el funcionario, los movimientos telúricos con epicentro en países vecinos pueden sentirse en Colombia debido a la cercanía geográfica y a las características geológicas de la región.

No obstante, reiteró que las autoridades científicas continúan evaluando la información técnica relacionada con el sismo para determinar con mayor precisión sus efectos y alcances.

El Servicio Geológico Colombiano recordó que Colombia se encuentra en una zona de alta actividad sísmica debido a la interacción de varias placas tectónicas, por lo que este tipo de fenómenos son monitoreados de manera permanente a través de una red de estaciones distribuidas en todo el país.

“A la hora llevamos más de 200 reportes de sentidos a lo largo de todo el territorio colombiano. También es importante recordarles que las condiciones de este eventosísmico hacen que se puedan generar algún tipo de réplicas que puedan ser también ampliamente sentidas a lo largo de todo el territorio colombiano”, señaló Tovar.

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía mantener la calma, informarse únicamente a través de canales oficiales y reportar cualquier percepción de movimientos sísmicos mediante los mecanismos dispuestos por el SGC. Estos reportes son fundamentales para complementar el análisis técnico realizado por los especialistas.

Un fuerte movimiento telúrico sacudió este miércoles varias regiones de Venezuela, Foto: Redes sociales

Hasta el momento, no se han reportado afectaciones de consideración relacionadas con este evento en territorio colombiano. Sin embargo, los organismos de gestión del riesgo y las entidades encargadas del monitoreo continúan atentos a cualquier novedad que pueda derivarse de este fenómeno natural.

El Servicio Geológico Colombiano aseguró que seguirá realizando seguimiento permanente a la actividad sísmica de la región e informará oportunamente a la ciudadanía sobre cualquier actualización relevante relacionada con este sismo de magnitud 7.0 registrado en Venezuela.