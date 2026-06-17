Sigue temblando en Colombia, este miércoles 17 de junio: esto reportan

Volvió a temblar esta mañana de miércoles, 17 de junio. El sismo más reciente se registró sobre las 7:17 a. m., de acuerdo con el reporte entregado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Fuerte temblor que despertó a Colombia: sismo de 5,1 sacudió varias regiones del país

El SGC indicó que ese sismo tuvo como epicentro el municipio de Los Santos, Santander. Su magnitud fue de 3.0, con una profundidad de 154 km.

Más temprano, sobre las 5:51 a. m. de este miércoles, también tembló con fuerza en esa población santandereana.

“Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-06-17, 05:51 hora local. Magnitud 5.1. Profundidad 146 km, Los Santos - Santander, Colombia”, fue el reporte del SGC.

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