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Sigue temblando en Colombia, este miércoles 17 de junio: esto reportan

Más temprano se registró un temblor de magnitud 5.1.

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Redacción Nación
17 de junio de 2026 a las 8:17 a. m.
Sismo en Los Santos, Santander.
Sismo en Los Santos, Santander. Foto: SGC

Volvió a temblar esta mañana de miércoles, 17 de junio. El sismo más reciente se registró sobre las 7:17 a. m., de acuerdo con el reporte entregado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El sismo de magnitud 5,1 registrado en Los Santos, Santander, fue percibido en varias regiones de Colombia debido a su profundidad de 146 kilómetros.
Fuerte temblor que despertó a Colombia: sismo de 5,1 sacudió varias regiones del país

El SGC indicó que ese sismo tuvo como epicentro el municipio de Los Santos, Santander. Su magnitud fue de 3.0, con una profundidad de 154 km.

Más temprano, sobre las 5:51 a. m. de este miércoles, también tembló con fuerza en esa población santandereana.

“Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-06-17, 05:51 hora local. Magnitud 5.1. Profundidad 146 km, Los Santos - Santander, Colombia”, fue el reporte del SGC.

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