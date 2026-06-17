La madrugada de este 17 de junio estuvo marcada por un fuerte sismo de magnitud 5,1 que sorprendió a miles de colombianos.

El movimiento, registrado a las 5:51 a. m. cerca de Los Santos, Santander, fue percibido en distintas regiones del país, incluyendo Bogotá, Medellín, Bucaramanga y varios municipios del oriente colombiano.

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Un sismo que se sintió en varias regiones

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el evento tuvo una magnitud de 5,1 y se localizó a unos ocho kilómetros de Los Santos, Santander.

El boletín oficial señaló una profundidad de 146 kilómetros, una característica que explica por qué el movimiento pudo percibirse a grandes distancias del epicentro.

La ubicación reportada fue en las coordenadas 6.82 de latitud y -73.14 de longitud, en el área del denominado Nido Sísmico de Bucaramanga.

Minutos después del temblor, ciudadanos de diferentes ciudades comenzaron a compartir reportes en redes sociales.

Habitantes de Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cúcuta y otros municipios aseguraron haber sentido el movimiento, que en algunos casos despertó a quienes aún dormían.

Diversos usuarios describieron una sacudida breve pero claramente perceptible.

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El epicentro se ubicó nuevamente en cercanías de Los Santos, municipio santandereano reconocido por concentrar una intensa actividad sísmica.

Esta región forma parte del llamado Nido Sísmico de Bucaramanga.

Es considerado como uno de los focos sísmicos más activos del planeta debido a la compleja interacción de estructuras tectónicas en profundidad.

Precisamente, durante las últimas semanas el SGC ha reportado numerosos movimientos menores en esta zona, la mayoría imperceptibles para la población.

Sin embargo, cuando los eventos alcanzan magnitudes cercanas o superiores a 5,0, suelen sentirse en buena parte del centro y nororiente del país.

Hasta las primeras horas de la mañana, las autoridades no habían informado sobre personas lesionadas ni daños materiales asociados al sismo.

Los organismos de gestión del riesgo continuaban verificando posibles afectaciones.

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Por su parte el Servicio Geológico Colombiano mantenía el monitoreo permanente de la actividad sísmica en la región.

El SGC recordó que los reportes ciudadanos son fundamentales para evaluar la intensidad con la que se perciben estos eventos en diferentes municipios y contribuyen al análisis técnico posterior de cada movimiento telúrico.