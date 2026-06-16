Pajarito, Boyacá, se mantiene en alerta máxima tras deslizamiento de tierra

La Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres (UDGRD) de Boyacá ha atendido un deslizamiento de tierra de alta magnitud en el municipio de Pajarito, registrado específicamente en la vereda Monserrate, el cual amenaza directamente con represar el cauce del río Cusiana.

Esta situación podría causar serios peligros para las comunidades, tanto de Boyacá como del departamento vecino de Casanare, debido a la alta probabilidad de inundaciones y desbordamientos repentinos si la tierra desprendida llega a obstruir el flujo normal del agua.

El acontecimiento se conoció principalmente por redes sociales, a través de videos e imágenes difundidos por las comunidades de la zona, lo que derivó en la activación inmediata de los protocolos de emergencia y en la convocatoria de las autoridades pertinentes para responder a la situación.

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El director de la UDGRD de Boyacá, José Ubaldo Castro Acosta, afirmó: “Durante el día anterior realizamos un Comité Extraordinario de Gestión del Riesgo donde recibimos el reporte oficial de la Alcaldía Municipal y se tomaron decisiones inmediatas para garantizar la tranquilidad y la seguridad de los habitantes”.

Hasta el momento se mantiene un monitoreo constante de la situación para detectar y vigilar el comportamiento del deslizamiento, una labor que permitirá determinar si la emergencia se agrava debido a nuevos desprendimientos de tierra. Al mismo tiempo, se tiene una estricta supervisión del cauce del río que ayude a identificar posibles riesgos e inundaciones inminentes, utilizando equipos técnicos y personal en puntos estratégicos.

Debido a la magnitud de la emergencia, ya se están articulando medidas conjuntas entre las gobernaciones de Boyacá y Casanare, permitiendo que las entidades correspondientes y los organismos de socorro mantengan la comunicación adecuada para monitorear y evaluar las condiciones de la situación, con el propósito de estructurar las acciones de mitigación pertinentes.

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Las autoridades declararon que, tras las inspecciones correspondientes, se realizó un Comité Extraordinario de Gestión del Riesgo, en el que se definirán los pasos a seguir para atender la contingencia de forma definitiva, además de buscar informar a las comunidades de forma oportuna sobre el estado de la emergencia y las medidas de prevención que se tomarán en los próximos días.

Por otro lado, se hizo un llamado a la calma a los habitantes de la vereda Monserrate y el municipio. Los organismos de gestión del riesgo aún se encuentran alerta en las zonas del incidente con el objetivo de reaccionar ante cualquier situación, por lo que se invita a la ciudadanía a responder solo a la información oficial.