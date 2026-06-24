Video de la captura de los integrantes de la banda Los Nocopeo: usaban una barbería como fachada

La Policía Metropolitana de Bogotá, en un operativo coordinado con la Fiscalía General de la Nación, desmanteló una red delincuencial dedicada al tráfico de estupefacientes en el sur de la capital, en la mañana de este miércoles 24 de junio.

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Las actividades investigativas permitieron la captura de los integrantes de la estructura conocida como Los Nocopeo. Este grupo operaba principalmente en entornos residenciales y parques públicos de la localidad de Bosa.

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Modalidades de distribución y uso de fachadas comerciales

Los investigadores judiciales establecieron que la organización delincuencial mantenía una trayectoria en la zona desde 2018. Durante un año, los agentes encubiertos realizaron seguimientos que permitieron descubrir que las transacciones ilegales se coordinaban mediante la aplicación de mensajería WhatsApp.

Las entregas de las sustancias se efectuaban utilizando bicicletas eléctricas y una barbería del sector como fachada comercial.

La fachada de barbería no les alcanzó para ocultar a los investigadores la venta de drogas en #Bosa.



Así cayeron "Los Nocopeo", 7️⃣ hombres y una mujer que utilizaban bicicletas eléctricas para entregar el estupefaciente a domicilio. Su cabecilla tenía prisión domiciliaria. pic.twitter.com/zIngpoiM30 — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) June 24, 2026

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que “mediante 10 diligencias de registro y allanamiento, se logró la captura de ocho personas, además de una captura en flagrancia por porte ilegal de armas de fuego. Asimismo, fueron incautados un revólver, cinco cartuchos, siete celulares, más de 660 dosis de marihuana, 80 dosis de cocaína y dinero en efectivo”. Los operativos se concentraron en las inmediaciones del Parque Metropolitano El Porvenir.

Roles de los capturados y medidas de aseguramiento

Entre los detenidos se encuentra alias Henry, señalado como el cabecilla principal, quien coordinaba las finanzas y los puntos de expendio a pesar de cumplir una medida de detención domiciliaria vigente. Este ciudadano registra anotaciones judiciales previas por feminicidio, concierto para delinquir y violencia intrafamiliar.

Policía de Bogotá desmantela a 'Los Nocopeo', red de microtráfico que usaba una barbería como fachada en Bosa. Foto: Policía de Bogotá

También fue capturado alias Julio, administrador de la red, junto a su hija alias Viviana, sindicada de realizar la dosificación de las sustancias.

Los demás capturados cumplían roles específicos de distribución; alias Cali operaba desde la barbería, mientras que alias Mani y alias Socio realizaban las entregas domiciliarias.

El acervo probatorio recopilado indica que esta estructura generaba rentas ilegales cercanas a los 50 millones de pesos mensuales mediante la venta de 200 dosis diarias. Los procesados fueron imputados por concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes, y un juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para seis de ellos.