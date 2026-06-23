Alias El Costeño, señalado asesino de Miguel Uribe Turbay, es acusado por otro homicidio, ahora en disputa de traficantes

Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi o El Costeño, señalado de ser el cabecilla de la organización criminal que asesinó a Miguel Uribe Turbay hace un año, tiene una larga lista de antecedentes que incluyen otros asesinatos, los cuales fueron recordados por la Unidad de Vida de la Fiscalía en Bogotá.

Magnicidio Miguel Uribe Turbay: las víctimas se opusieron al acuerdo entre alias el Costeño y la Fiscalía

Lo acusaron del asesinato de un ciudadano mexicano en Medellín y ahora la Fiscalía radica un escrito de acusación por la muerte de un traficante en la ciudad de Bogotá. Los datos que tiene el ente acusador advierten que se trata de un criminal con un prontuario oscuro, además de ser el cabecilla de la red de asesinos que acabó con la vida del precandidato presidencial.

“La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi, como posible responsable de ordenar el crimen de un hombre en la localidad de Engativá, el 15 de junio de 2024, como parte de una disputa violenta por el control de las actividades de narcomenudeo en el occidente de la ciudad”, dijo la Fiscalía.

Como en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, alias El Costeño no se encargó personalmente del crimen, sino que utilizó a otros delincuentes para ejecutar los asesinatos y, en el caso del traficante en la ciudad de Bogotá, habría recurrido al mismo modus operandi: ubicar a un sicario y pagarle una suma de dos millones de pesos.

“De acuerdo con la investigación, alias Chipi habría contactado a una persona específica y ofrecido 4 millones de pesos para que ejecutara el crimen. Posteriormente, se reunió con ella en un billar para ultimar detalles, mostrarle una fotografía y pagarle 2 millones de pesos como anticipo”, advirtió el ente acusador.

Fue alias El Costeño quien se encargó de ubicar a la víctima, que se encontraba en un establecimiento de comercio nocturno, y, como ocurrió con el asesinato del precandidato presidencial, entregó el arma homicida en un vehículo; horas más tarde se perpetró el homicidio.

“El día de los hechos, presuntamente ubicó a la víctima en un establecimiento de comercio y de inmediato citó al sicario en las inmediaciones y entregó un arma de fuego dentro de un vehículo. Horas más tarde, durante la madrugada, el homicidio fue perpetrado en vía pública del barrio El Muelle, en la localidad de Engativá”, dijo el ente acusador.

Esta es la foto con la que las autoridades anunciaron la búsqueda de alias 'Chipi'. Foto: Tomada de X: @DirectorPolicia

Un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá acusó a Arteaga Hernández por los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.