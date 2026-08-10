Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y otras capitales tendrán temperaturas y condiciones diferentes durante este lunes. Este es el pronóstico para las próximas horas.

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Pronóstico del tiempo hoy en las principales ciudades de Colombia

En Barranquilla se espera una jornada ligeramente nublada y con predominio de tiempo seco. La temperatura máxima podría alcanzar los 36 °C.

Para Cartagena se pronostican condiciones secas durante todo el día, con cielos mayormente despejados. La temperatura máxima será de 34 °C.

En Bucaramanga habrá cielos ligeramente nublados, pero con predominio de tiempo seco. Se estima una temperatura máxima de 32 °C.

Medellín tendrá condiciones secas durante la jornada, con cielos entre ligera y parcialmente nublados. La temperatura máxima prevista es de 32 °C.

En Tunja se esperan cielos ligeramente nublados y tiempo seco durante el día. La temperatura máxima alcanzaría los 20 °C.

Para Cali se pronostican cielos entre ligera y parcialmente nublados, con predominio de tiempo seco. La temperatura máxima será de 34 °C.

En Popayán se prevé cielo ligeramente nublado durante la jornada y predominio de tiempo seco. La temperatura máxima estimada es de 29 °C.

Pronóstico para Bogotá

Bogotá tendrá una jornada con cielo entre parcial y mayormente nublado, pero con predominio de tiempo seco.

Durante la mañana se espera nubosidad parcial a mayor, sin lluvias generalizadas en la ciudad. En la tarde continuarán las condiciones nubladas, con predominio de tiempo seco y una temperatura máxima cercana a los 20 °C.

Para la noche se mantendrá el cielo de parcial a mayormente nublado, nuevamente con predominio de tiempo seco.

Bogotá tendrá una jornada con cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco, según el pronóstico del Ideam. Foto: Getty Images

¿Dónde lloverá hoy?

Para hoy se prevé una disminución relativa de la nubosidad y las lluvias frente a la jornada anterior.

Sin embargo, persistirán condiciones de cielo parcialmente nublado y precipitaciones en sectores de varias regiones del país.

En el Caribe, se esperan lluvias ligeras a moderadas en la tarde y noche, principalmente en sectores de la Sierra Nevada de Santa Marta y zonas puntuales del centro y sur de Córdoba.

En La Guajira, Cesar, Atlántico, Bolívar y Sucre predominará el tiempo seco.

En San Andrés, Providencia y Santa Catalina se pronostican cielos parcialmente nublados, con posibilidad de lluvias moderadas y dispersas, especialmente hacia el sur del archipiélago.

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Para la región Pacífica se prevé una jornada entre parcial y mayormente nublada, con lluvias ligeras a moderadas en zonas de Chocó y el occidente de Cauca y Nariño, especialmente durante la tarde y la noche.

En la región andina se espera una mañana mayormente seca y con poca nubosidad. En la tarde podrían aumentar las lluvias, especialmente en el norte de Antioquia y Caldas.

En Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Risaralda, Quindío, Tolima y Huila predominará el tiempo seco.

En la Orinoquía, las lluvias más importantes se concentrarán en Vichada y Meta durante la tarde y la noche, con posibilidad de precipitaciones moderadas a localmente fuertes.

En amplias zonas de Casanare y Arauca se mantendrán condiciones secas.

En la Amazonía, se esperan lluvias moderadas a localmente fuertes en sectores de Caquetá, Putumayo, Guaviare, Guainía y Vaupés, principalmente en la tarde y noche. Predominará el tiempo seco.

Respecto a las temperaturas, se esperan valores cercanos o incluso superiores a los promedios habituales de agosto en buena parte del Caribe, el norte del Pacífico y algunos valles interandinos.

Además, la combinación de altas temperaturas y humedad podría generar sensaciones térmicas elevadas durante la tarde en sectores de la Orinoquía, Amazonía y Pacífico, así como en zonas costeras del Pacífico y áreas de la cuenca alta y media del río Magdalena.