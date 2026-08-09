Silvestre Dangond sorprendió este sábado en Medellín al aparecer completamente rapado durante su presentación en el Súper Concierto de la Feria de las Flores.

El cambio de imagen llamó inmediatamente la atención del público que llegó al estadio Atanasio Girardot para uno de los eventos musicales centrales de la celebración paisa.

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Un radical cambio de look en la Feria de las Flores

El cantante vallenato llegó a la tarima del Súper Concierto con una imagen diferente a la que ha mostrado habitualmente durante su carrera.

Dangond apareció con la cabeza completamente rapada, un cambio que rápidamente se convirtió en uno de los detalles más comentados de su presentación en Medellín.

La transformación se produce durante una de las noches musicales más importantes de la Feria de las Flores 2026.

El Súper Concierto reunió este 8 de agosto en el estadio Atanasio Girardot a figuras como Carín León, Grupo Niche, Luis Alfonso, Felipe Peláez, Aria Vega y el propio Silvestre Dangond, de acuerdo con la programación divulgada.

El cambio resulta especialmente llamativo porque el cabello ha sido durante años parte de la imagen pública del artista vallenato, quien se ha mantenido como una de las figuras más reconocidas de la música colombiana.

El cantante vallenato Silvestre Dangond acaba de arribar a la tarima en su presentación oficial en la feria de las flores de Medellín, con un nuevo look. Esta sería la primera vez que el artista se rapa totalmente el cabello en toda su carrera musical. pic.twitter.com/vovn21r8s7 — Vallenatos y más na (@vallenatoymasna) August 9, 2026

El artista vallenato llegó al Atanasio Girardot y sorprendió a sus seguidores

La aparición de Dangond con la cabeza completamente rapada generó comentarios entre los asistentes y sus seguidores, precisamente por tratarse de una transformación estética muy diferente a la que ha lucido en sus presentaciones recientes.

Hasta el momento, no existe una explicación pública ampliamente documentada por parte del artista sobre las razones específicas que lo llevaron a realizarse este cambio de imagen.

Lo que sí está confirmado es que el cantante atraviesa un momento de alta exposición musical.

En mayo pasado cerró junto a Juancho de la Espriella su gira ‘El Último Baile’ con un concierto en el estadio El Campín de Bogotá, presentación que, según Billboard Colombia, reunió a más de 40.000 personas y puso fin a una gira que pasó por más de 15 estadios del país.

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Ahora, en medio del escenario de la Feria de las Flores, el nuevo look de Silvestre Dangond terminó convirtiéndose en uno de los elementos que más llamó la atención antes y durante su presentación.

El artista, reconocido por éxitos que han marcado distintas etapas del vallenato contemporáneo, volvió a demostrar así que sus apariciones públicas no solo generan expectativa por su música, sino también por los cambios en su imagen y por las novedades que presenta ante sus seguidores.