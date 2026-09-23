Una inesperada publicación de Annie Méndez, hermana gemela de la presentadora Mary Méndez, terminó llamando la atención de los usuarios en redes sociales. Aunque Annie prefiere mantenerse alejada de los reflectores de la televisión, decidió pronunciarse sobre la situación de seguridad en Colombia y lo hizo con un mensaje que rápidamente generó comentarios.

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Lo que publicó Annie apareció en medio de las constantes discusiones que se presentan en redes sobre el orden público y la realidad política del país.

La hermana de la presentadora no se guardó sus opiniones y usó una frase contundente para referirse a la presencia de grupos armados.

“Dizque disidencias. ¡Estábamos nadando en guerrilleros!“, escribió la hermana de Mary Méndez.

Pero además de hablar sobre seguridad, Annie Méndez aprovechó la publicación para mencionar directamente a Abelardo De La Espriella. En su mensaje manifestó de manera explícita su respaldo al abogado y figura pública.

“No quiero imaginarme dónde no hubiera ganado Abelardo De La Espriella: ¡Firme por la patria!“, agregó.

La frase provocó distintas reacciones entre quienes vieron la publicación en redes. Algunos usuarios mostraron su respaldo a lo que expresó Annie, mientras que otros cuestionaron sus palabras y la forma en que planteó su opinión sobre la situación del país.

“Así es, Annie, ahora lo que debemos es rodear y apoyar más que siempre a nuestro presidente”, se lee en la publicación que hizo la hermana de la famosa presentadora colombiana que trata temas de entretenimiento los fines de semana.

El comentario también llamó la atención de muchos porque Annie suele tener una presencia mucho más discreta que su hermana en el mundo del entretenimiento.

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Mary Méndez, reconocida por su trabajo en televisión y por su participación en La Red, ha construido una amplia trayectoria frente a las cámaras, mientras que su gemela mantiene un perfil menos expuesto.

A raíz de la publicación, algunas personas se preguntaron si la presentadora tendría alguna reacción frente a lo que mencionó su hermana. Sin embargo, hasta el momento, Mary no ha hecho ningún pronunciamiento público sobre el tema en sus redes.