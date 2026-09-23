No paran las acciones de la Fuerza Pública en contra de las estructuras y organizaciones terroristas. En esta oportunidad, las autoridades golpearon con contundencia a una facción de alias Iván Mordisco.

Según datos revelados por el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, se desplegó un operativo en el departamento del Tolima en contra de criminales que se dedicaban a atacar a uniformados de la Fuerza Pública con drones.

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“En Chaparral, Tolima, la Fuerza Pública golpeó al grupo narcoterrorista Gerónimo Galeano, de la facción de alias Iván Mordisco”, expresó el mandatario colombiano.

Y agregó el jefe de Estado en una publicación que hizo en su cuenta personal de X: “En la operación Horus, el Ejército Nacional y la Policía Nacional, con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, capturaron a dos integrantes de esa estructura y recuperaron a un menor. También incautaron 11 fusiles, dos pistolas, dos drones y 10 granadas improvisadas para dron”.

“A esta estructura se le atribuyen siete ataques con drones contra la Fuerza Pública, que dejaron heridos a tres soldados y un policía, además de extorsiones y reclutamiento de menores. La operación continúa. Vamos tras sus cabecillas”, aseguró el presidente De La Espriella.

El golpe se da en medio de una orden que impartió el mandatario colombiano para reforzar la seguridad en varias regiones del país, como en el caso puntual de Santa Marta.

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Sobre ese caso puntual y la amenaza de paro armado, el mandatario publicó otro mensaje: “Llegué a Santa Marta a poner la cara, a caminar sus barrios junto a la gente y a liderar un PMU con decisiones contundentes. A los bandidos de los Pachenca y de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra se les notificó con absoluta claridad: el Estado, con toda su fuerza legítima, no dará un solo paso atrás ante sus cobardes amenazas”.

“La militarización del Magdalena continúa y la ofensiva de nuestra Fuerza Pública sigue en marcha para recuperar el control territorial y proteger a nuestra gente. A los samarios y a Colombia les garantizo que iremos tras los máximos cabecillas de estas estructuras narcoterroristas y emplearemos toda la capacidad legítima del Estado para neutralizar su accionar criminal y llevar a sus responsables ante la justicia. Que lo tengan muy claro: el Estado no se arrodilla ante los criminales”.