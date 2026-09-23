Abelardo De La Espriella firmó la resolución que autoriza la extradición a EE. UU. de alias Allende, mano derecha de Iván Márquez

Pese a que, al parecer, está en la clandestinidad y recientemente se reactivaron las órdenes de captura, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, firmó una resolución que da el visto bueno para la extradición a Estados Unidos de Allende Perilla Sandoval.

Sujeto que, según las autoridades, es considerado como la mano derecha de alias Iván Márquez, cabecilla de la denominada Segunda Marquetalia.

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“FAVORABLEMENTE la solicitud de extradición elevada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, respecto del ciudadano colombiano ALLENDE PERILLA SANDOVAL, para que comparezca a juicio en razón de la Acusación en el Caso número 4:24CR-142-SDJ-KPJ (también referido como Caso número 4:24CR-142-SDJ-KPJ y Caso número 4:24-cr-00142-SDJ KPJ), dictada el 26 de junio del 2024, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, por delitos relacionados con tráfico de drogas ilícitas y concierto para delinquir. (...)”, se desprende de la resolución firmada por el mandatario colombiano.

Resolución extradición alias Allende Foto: Resolución extradición alias Allende

Y agrega: “Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano Allende Perilla Sandoval, identificado con la cédula de ciudadanía número, para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América, por Cargo Uno (Fabricación y distribución de cocaína con la intención y el conocimiento de que la cocaína será importada ilegalmente a los Estados Unidos”.

“Cargo Dos (Asociación delictuosa para importar cocaína y fabricar y distribuir cocaína con la intención y el conocimiento de que la cocaína será importada ilegalmente a los Estados Unidos) imputados en la Acusación en el Caso el Caso número 4:24CR-142-SDJ-KPJ (también referido como número 4:24CR-142-SDJ-KPJ y Caso 4:24-cr-00142-SDJ-KPJ), dictada el 26 de junio del 2024, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas”, dice el documento del Gobierno nacional.

Sobre alias Allende, ese señalado criminal en 2024, reapareció en un video desmintiendo así que hubiese caído en un operativo liderado por la Fuerza Pública.

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Sin embargo, en ese material, reconoció el operativo del que salió ileso y denunció en esa ocasión la muerte de civiles en este hecho. En su momento el ministro de Defensa, Iván Velásquez, del gobierno del expresidente Gustavo Petro había confirmado su caída.