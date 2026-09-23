José Manuel Restrepo dijo cómo intentará que desde Nueva York se invierta en Colombia: habrá reuniones con importantes empresarios

El vicepresidente José Manuel Restrepo continúa en Nueva York participando de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pero también está aprovechando su visita para atraer inversión a Colombia.

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El funcionario se encuentra en compañía del ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, con quien participará en los “eventos más importantes donde tenemos relación con el mundo empresarial”.

Según comentó en un video que publicó en su cuenta de X, tendrán una reunión con empresarios y una rueda de negocios con Holland & Knight, una de las firmas más importantes del mundo.

Asimismo, se encontrarán con representantes de JP Morgan para hablar sobre posibles inversiones en infraestructura en el país y también sostendrán una reunión con XP Investment, donde se encuentran grandes inversionistas de todo el mundo.

“Tendremos ya reuniones con compañías puntuales que están haciendo anuncios de inversión en Colombia y aquí estamos con el ministro de Comercio para enviar esa señal”, manifestó el vicepresidente.

Por su parte, el jefe de la cartera de Comercio explicó que la idea es centrarse en dos mensajes muy importantes: seguridad física y seguridad jurídica, con el propósito de atraer inversión.

El objetivo es mostrar, según enfatizó, que Colombia está abierta al mundo durante lo que será la administración del presidente Abelardo De La Espriella.

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El vicepresidente acompañó el video con unas palabras que escribió en su cuenta de X, donde dejó en claro que Nueva York no solo servirá en esta ocasión como parada diplomática, sino que buscarán impulsar oportunidades de crecimiento para Colombia.

“Estamos llevando un mensaje claro a Estados Unidos y a los grandes inversionistas y empresarios internacionales: Colombia está lista para recibir inversión, para generar empleo y convertir nuevas oportunidades en bienestar para los colombianos”, escribió.

Vicepresidente José Manuel Restrepo. Foto: Especial para El País

Por lo mismo, destacó que todavía hay una extensa e intensa agenda por desarrollar, e insistió en que cada uno de los encuentros que han sostenido y que tendrán serán importantes para mostrar que hay confianza y oportunidades para invertir y crecer en el país.

“Esta agenda es, además, el preámbulo de la Milagro Week que realizaremos próximamente en Nueva York. Bajo el liderazgo del presidente Abelardo De La Espriella y junto al ministro Gómez Amin, estamos cumpliendo la misión de Crecer. Colombia está lista. Y estamos aquí para abrirle camino a la Patria Milagro”, complementó.