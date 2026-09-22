José Manuel Restrepo en sede de Naciones Unidas en Nueva York: “Colombia llega con propuestas”

“Llegamos a la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, donde hoy comienza el Debate General de la 81.ª Asamblea General. Durante esta semana, líderes de todo el mundo se reúnen para abordar los principales temas de la agenda internacional”, así anunció el vicepresidente José Manuel Restrepo su arribo a la sede de la ONU, en donde esta semana se desarrolla la reunión más importante de esa organización.

El vicepresidente y el canciller presentarán ante la Asamblea de la ONU los nuevos lineamientos de la política exterior del país

Restrepo se encuentra en esa ciudad, en la que están reunidos los primeros mandatarios de todo el mundo, dada la promesa que hizo el presidente Abelardo De La Espriella de no viajar al exterior en sus cuatro años de mandato.

“Como jefe de la delegación colombiana y en representación del presidente Abelardo De La Espriella, participo en esta cita con una misión clara: fortalecer nuestras alianzas, atraer inversión y promover la cooperación en seguridad y crecimiento económico. Colombia llega con propuestas, confianza y la determinación de trabajar con el mundo”, concluyó.