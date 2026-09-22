María Margarita Giraldo dijo lo que piensa del Gobierno de Abelardo De La Espriella y se sacó espinita sobre Petro: “Avergonzaba”

María Margarita Giraldo es una de las actrices que ha dejado una importante huella en la televisión colombiana. A lo largo de su trayectoria, la artista ha participado en producciones como Vecinos, Pasión de Gavilanes, Don Chinche, Los Victorinos, La baby sister, El secretario, Amor a la plancha y El paseo, entre muchas otras.

Jorge Villamizar respondió a Iván Cepeda por reacción al protocolo de Abelardo De La Espriella para entrar a universidades en disturbios

Su trabajo en la pantalla le permitió ganarse un lugar entre el público nacional, que todavía recuerda varios de los personajes que interpretó, entre ellos Ruca Leal. La actriz, además, hace parte de una reconocida familia vinculada con el mundo de la actuación, pues es hija de la recordada Teresa Gutiérrez y tiene vínculos familiares con figuras como Miguel Varoni y Majida Issa.

Ahora, la artista volvió a ser tema de conversación, aunque esta vez por un motivo alejado de su carrera profesional. Giraldo utilizó sus redes sociales para referirse al panorama político del país y lanzó fuertes críticas contra el gobierno de Gustavo Petro.

Sus declaraciones no pasaron inadvertidas entre los usuarios de las plataformas digitales, donde rápidamente surgieron reacciones a favor y en contra de sus palabras. La actriz, conocida por expresar públicamente sus opiniones sobre diferentes temas de actualidad, volvió así a generar conversación en redes sociales.

De acuerdo con lo que quedó registrado, María Margarita Giraldo publicó en su cuenta de X un inesperado mensaje, refiriéndose a la imagen y presentación del gobierno actual de Abelardo De La Espriella.

La intérprete no se quedó callada y mencionó que lo bien vestidos, elegantes y limpios que se veían en cada aparición de los mandatarios, por lo que se detallaba el contraste con Petro y su equipo.

En este punto, Giraldo indicó que llegaban a ser una vergüenza en muchos sentidos.

“Me da mucho agrado ver, luego de cuatro años, gente del gobierno bien vestida, bien hablada, limpia. Francamente, el gobierno anterior, en ese y otros sentidos, avergonzaba”, escribió en la publicación.