“Derrotados, acorralados… han ido cayendo como ratas”, Abelardo De La Espriella habla de Bendito Menor, Cholo y advierte a Pinocho

El presidente Abelardo De La Espriella se refirió al contundente golpe contra los Conquistadores de la Sierra Nevada. “Orgulloso de nuestra Policía Antinarcóticos —DIRAN— y de la Fuerza Aérea Colombiana. En una operación conjunta de la Fuerza Pública fue neutralizado alias Cholo, segundo cabecilla, financiero y articulador de rutas del narcotráfico hacia Centroamérica, con más de 15 años de trayectoria criminal”, dijo en un mensaje en X.

El primer mandatario entregó el balance de la operación: “Siete narcoterroristas neutralizados, incluido alias Cholo, y seis cuerpos más que no pudieron ser extraídos del lugar de los hechos, para un total de trece narcoterroristas sacados de circulación. Además, se incautaron 10 fusiles —entre ellos un Barrett calibre 50—, dos lanzagranadas, varias pistolas, ocho granadas de 40 mm y abundante material de guerra. Perdieron a uno de sus principales cabecillas, les golpeamos las finanzas y les arrebatamos un poderoso arsenal”.

Y les envió un mensaje: “Ahora, derrotados y acorralados, pretenden aterrorizar a la población con un paro armado. No lo voy a permitir. Han ido cayendo como ratas: Bendito Menor, Cholo y muy pronto vendrá Pinocho. Vamos por todos los narcoterroristas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y del Clan del Golfo. Uno por uno. ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey!“.

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