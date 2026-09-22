El mandatario colombiano Abelardo De La Espriella se ha enfilado desde la llegada al poder contra los grupos armados del país, que aumentaron su presencia en distintos territorios tras la negligencia del anterior Gobierno de Gustavo Petro y las gabelas que les dio a estas estructuras.

“Al que no se someta, lo vamos a mandar al infierno en una bolsa”: Abelardo De La Espriella en Santa Marta

En la noche del pasado 21 de septiembre, el mandatario se pronunció frente a un operativo que realizó contra la estructura de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, una organización ilegal que ha venido siendo golpeada por el Gobierno Nacional. De hecho, hace algunas semanas dieron de baja a una de sus cabezas más fuertes, alias Bendito Menor.

Entre el material incautado a la estructura ilegal se encuentra un fusil Barrett calibre .50, además de lanzagranadas, pistolas y granadas. Foto: Presidencia

El mandatario reveló a través de un video el material que le fue incautado a la estructura tras un reciente operativo. En el material se encuentran 10 fusiles, entre los que está uno de serie Barrett de calibre 50, además de dos lanzagranadas, dos pistolas y ocho granadas de 40 milímetros, además de otros elementos de guerra.

Respecto a las bajas, el mandatario reveló que fueron abatidos siete integrantes, entre los que se encontraban alias Cholo, el hijo de alias Pinocho.

“Derrotados, acorralados... han ido cayendo como ratas”, Abelardo De La Espriella habla de Bendito Menor, Cholo y advierte a Pinocho

“Perdieron a uno de sus principales cabecillas, les golpeamos las finanzas y les arrebatamos un poderoso arsenal. Ahora, derrotados y acorralados, pretenden aterrorizar a la población con un paro armado. No lo voy a permitir”, dijo el mandatario a través del anuncio en su cuenta de X.

Siete integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada fueron abatidos durante los recientes operativos adelantados por las autoridades. Foto: NurPhoto via Getty Images

Adicional a ello, precisó que durante los últimos operativos han ido cayendo distintos cabecillas, asegurando que pronto vendrá la baja de alias Pinocho.

¡Golpe demoledor contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada!



Orgulloso de nuestra Policía Antinarcóticos —DIRAN— y de la Fuerza Aérea Colombiana. En una operación conjunta de la Fuerza Pública fue neutralizado alias “Cholo”, segundo cabecilla, financiero y… pic.twitter.com/otKmeMBpQl — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 22, 2026

“Vamos por todos los narcoterroristas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y del Clan del Golfo. Uno por uno”, precisó el mandatario, quien ha enfilado todos sus esfuerzos a eliminar estas estructuras que han delinquido en el país desde hace varios años.