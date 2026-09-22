Política

Presidente Abelardo De La Espriella reveló el material incautado a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada

El mandatario se ha enfilado contra las estructuras criminales en todo el país.

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Redacción Semana
22 de septiembre de 2026 a las 6:20 a. m.
El presidente Abelardo De La Espriella reveló el arsenal incautado a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada durante un reciente operativo.
El presidente Abelardo De La Espriella reveló el arsenal incautado a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada durante un reciente operativo. Foto: Presidencia

El mandatario colombiano Abelardo De La Espriella se ha enfilado desde la llegada al poder contra los grupos armados del país, que aumentaron su presencia en distintos territorios tras la negligencia del anterior Gobierno de Gustavo Petro y las gabelas que les dio a estas estructuras.

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En la noche del pasado 21 de septiembre, el mandatario se pronunció frente a un operativo que realizó contra la estructura de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, una organización ilegal que ha venido siendo golpeada por el Gobierno Nacional. De hecho, hace algunas semanas dieron de baja a una de sus cabezas más fuertes, alias Bendito Menor.

Abelardo De La Espriella en Buenaventura
Entre el material incautado a la estructura ilegal se encuentra un fusil Barrett calibre .50, además de lanzagranadas, pistolas y granadas. Foto: Presidencia

El mandatario reveló a través de un video el material que le fue incautado a la estructura tras un reciente operativo. En el material se encuentran 10 fusiles, entre los que está uno de serie Barrett de calibre 50, además de dos lanzagranadas, dos pistolas y ocho granadas de 40 milímetros, además de otros elementos de guerra.

Respecto a las bajas, el mandatario reveló que fueron abatidos siete integrantes, entre los que se encontraban alias Cholo, el hijo de alias Pinocho.

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“Perdieron a uno de sus principales cabecillas, les golpeamos las finanzas y les arrebatamos un poderoso arsenal. Ahora, derrotados y acorralados, pretenden aterrorizar a la población con un paro armado. No lo voy a permitir”, dijo el mandatario a través del anuncio en su cuenta de X.

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Siete integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada fueron abatidos durante los recientes operativos adelantados por las autoridades. Foto: NurPhoto via Getty Images

Adicional a ello, precisó que durante los últimos operativos han ido cayendo distintos cabecillas, asegurando que pronto vendrá la baja de alias Pinocho.

“Vamos por todos los narcoterroristas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y del Clan del Golfo. Uno por uno”, precisó el mandatario, quien ha enfilado todos sus esfuerzos a eliminar estas estructuras que han delinquido en el país desde hace varios años.

El Gobierno de Abelardo De La Espriella ha informado sobre diferentes operaciones de la Fuerza Pública contra estructuras armadas y organizaciones criminales.
Alias Cholo, señalado como hijo de alias Pinocho, fue uno de los integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada abatidos en el operativo. Foto: Getty Images y Imagen extraída de la cuenta de X @ABDELAESPRIELLA