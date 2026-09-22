Abelardo De La Espriella lanza fuerte advertencia a criminales: “Al que no se someta, lo vamos a mandar al infierno en una bolsa”

“Voy para Santa Marta. Salgo de aquí y personalmente voy a dirigir las operaciones. Nadie va a hacer paro armado en la era del tigre. Vamos por esos bandidos y el que no se someta, va a terminar como el Cholo y los otros seis bandidos: en una bolsa”, así anunció el presidente Abelardo De la Espriella su traslado a la capital del Magdalena, tras el consejo de ministros, en medio de las amenazas de los grupos Conquistadores de la Sierra al país.

“En este gobierno se cumple la ley o hacemos caer todo el peso contra aquellos que creen que pueden arrodillar al pueblo colombiano”, aseguró.

Presidente Abelardo De La Espriella anunció su traslado a Santa Marta al final del consejo de ministros de este lunes. Foto: Presidencia de Colombia

Desde la Base Antinarcóticos No. 8, el primer mandatario reiteró su mensaje: “Quiero decirles a todos estos bandidos, narcoterroristas, que los vamos a enfrentar como nunca antes y que los vamos a poner a buen recaudo de la justicia o los vamos a mandar al infierno en una bolsa como la que ven aquí. No vamos a permitir que los delincuentes sigan arrodillando al pueblo colombiano. Hoy más que nunca estoy firme por la patria y que viva Cristo Rey”.

Avanza el enjuiciamiento de criminales en el país: Abelardo De La Espriella presenta nuevos resultados operativos contra las Autodefensas de la Sierra

Las Autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada habían anunciado un paro armado de 48 horas después de la operación en la que fue abatido alias Cholo.

El anuncio estuvo acompañado de hechos de alteración del orden público en algunos puntos del Magdalena, entre ellos bloqueos y la quema de vehículos en la Troncal del Caribe.

Alias Cholo fue abatido junto con un hijo de alias Pinocho, Fredy Castillo Carrillo, uno de los jefes de los Conquistadores de la Sierra.

“Han ido cayendo como ratas”

En un mensaje de X, el presidente Abelardo De La Espriella, entregó el balance de ese operativo.

Cayó alias Cholo, el heredero de Bendito Menor en la banda criminal Los Pachenca

“¡Golpe demoledor contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada! Orgulloso de nuestra Policía Antinarcóticos —DIRAN— y de la Fuerza Aérea Colombiana. En una operación conjunta de la Fuerza Pública fue neutralizado alias “Cholo”, segundo cabecilla, financiero y articulador de rutas del narcotráfico hacia Centroamérica, con más de 15 años de trayectoria criminal", escribió.

“El balance es contundente: siete narcoterroristas neutralizados, incluido alias “Cholo”, y seis cuerpos más que no pudieron ser extraídos del lugar de los hechos, para un total de trece narcoterroristas sacados de circulación. Además, se incautaron 10 fusiles —entre ellos un Barrett calibre .50—, dos lanzagranadas, varias pistolas, ocho granadas de 40 mm y abundante material de guerra.Perdieron a uno de sus principales cabecillas, les golpeamos las finanzas y les arrebatamos un poderoso arsenal. Ahora, derrotados y acorralados, pretenden aterrorizar a la población con un paro armado. No lo voy a permitir. Han ido cayendo como ratas: “Bendito Menor”, “Cholo” y muy pronto vendrá “Pinocho”.Vamos por todos los narcoterroristas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y del Clan del Golfo. Uno por uno", agregó.