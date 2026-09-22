Así fue el crimen del jefe de ventas de Coca-Cola, Esteban Ramírez Parra, en Medellín: ladrones fingieron un accidente para robarlo

Tres personas han sido asesinadas en Medellín en lo que va de septiembre, la cifra más baja desde que ese ítem se mide en la ciudad.

Una de ellas, Esteban Ramírez Parra, un publicista paisa que laboraba como jefe de ventas de Coca-Cola en Armenia, Quindío.

Esteban sufrió un disparo en la cabeza la noche del viernes, 18 de septiembre, cuando regresaba a su casa con su hermana. Los dos, junto con su papá, habían estado comiendo perros calientes en un lugar de comida rápida en Belén Las Playas, en la parte occidental de la ciudad.

SEMANA conoció el testimonio de Natalia, la hermana de Esteban, en el que relata la crudeza de lo sucedido.

Esteban Ramírez Parra, jefe de ventas de Coca Cola, asesinado en Medellín. Foto: Redes sociales

“Un man hace como si lo hubiera golpeado, parquean la moto delante de mi carro, él viene como hacia mi ventanilla a decirme algo; cuando bajo el vidrio, él revienta mi cadena y me coge el celular de las piernas”, contó la joven.

La mujer añadió: “Él le dice a mi hermano que le pase la cadena; mi hermano le dice: ‘¿Cuál cadena?’, alza los brazos como sin entender qué le decía; él le dispara, yo no entiendo qué era, veo a mi hermano como con sangre, ellos al hacer eso arrancan, iban en una moto de bajo cilindraje, yo arranco superrápido para llevar a mi hermano a la clínica del Occidente”.

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En ese momento, producto de múltiples factores, la mujer se estrelló con el separador del sistema de transporte Metroplús y tuvo que pedir auxilio para llevar a su hermano al centro médico. Aproximadamente 36 horas después, Esteban murió.

“No hay nada más importante que la vida; a mí me tiene muy triste, fue asesinado por unos desgraciados por robarle una cadena de oro y dos celulares”, manifestó en X el alcalde, Federico Gutiérrez.

El alcalde también dijo que habló con el director de la Policía, general Jesús Alejandro Barrera Peña, para que se investigue a profundidad este caso.

“Vamos avanzando bien en las investigaciones y vamos a dar los resultados. Qué tristeza que estos hechos ocurran y el contraste: tenemos el mes menos violento de la historia de Medellín con tres homicidios y justo pasa este caso tan terrible. Habrá justicia y yo mismo me encargo”, indicó.

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Por su parte, Coca-Cola Femsa-Colombia, la empresa a cargo de la multinacional de bebidas en el país, se pronunció sobre lo ocurrido con Esteban, que era su jefe de ventas en Quindío.

“Con profundo dolor lamentamos la pérdida de nuestro compañero Esteban Ramírez Parra. Rechazamos profundamente todo acto de violencia que enlute a las familias y a nuestra sociedad”, indicaron.

La compañía también dijo: “Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil y agradecemos a Esteban por su compromiso, su calidad humana y la huella que dejó en nuestra organización. Lo recordaremos siempre con respeto, gratitud y cariño”.

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Las exequias de Esteban serán este martes 22 de septiembre, a las 4:15 p. m., en el cementerio Jardines Montesacro, en La Estrella.