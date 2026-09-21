EPM advierte sobre posibles cortes de agua durante diciembre en el Valle de Aburrá: “El ahorro no está alcanzando”

En algunos de los sistemas, el mejor resultado de la última semana apenas alcanzó una fracción de lo que se necesita diariamente por hogar o local.

La llamativa petición de Fico Gutiérrez para vigilar el uso del agua en Medellín que desató comentarios: “Yo necesito”

El ahorro de agua en el Valle de Aburrá sigue siendo insuficiente frente a las necesidades del sistema de acueducto. EPM advirtió que los embalses continúan disminuyendo porque el consumo supera la cantidad de agua que está ingresando, mientras las lluvias estuvieron por debajo de lo esperado.

En el sistema de Piedras Blancas, que abastece a Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y Candelaria, la meta es ahorrar 92 litros diarios por hogar o local. Entre el 14 y el 20 de septiembre, el mejor registro fue de apenas 33 litros, alcanzado el domingo 20. El primer día hubo incluso un déficit de dos litros y los demás resultados estuvieron entre cinco y 17 litros.

La situación de La Fe, que abastece a La Estrella, Envigado, Sabaneta, Itagüí, Caldas y el sur de Medellín, tampoco alcanza el objetivo. Allí la meta es de 70 litros diarios. El mayor ahorro durante la semana fue de 20 litros, registrado el 17 de septiembre, mientras los demás días estuvieron entre cuatro y 15 litros.

En Riogrande II, que abastece a Bello, Copacabana, Girardota y zonas occidental y nororiental de Medellín, la meta también es de 70 litros. El mayor ahorro fue de 41 litros el 14 de septiembre, pero el 19 se registró un déficit de cinco litros. Los demás días oscilaron entre uno y 17 litros.

Balance de embalses entregado por EPM Foto: Cuenta de X EPM

Humberto Iglesias, gerente general de EPM, señaló que durante la última semana ocurrieron dos situaciones que complicaron el panorama: “se ahorró menos agua de la necesaria y llovió menos de lo esperado, lo que impidió una recuperación de las fuentes”.

La empresa insiste en que no se trata de dejar de utilizar agua, sino de evitar su desperdicio y convertir el ahorro en un hábito diario.

La advertencia más fuerte llegó de Santiago Wilches, gerente de Acueducto y Alcantarillado de EPM, quien señaló que, “si el comportamiento continúa como hasta ahora, podrían ser necesarias interrupciones del servicio en diciembre”.

Por ahora, el llamado de EPM es a aumentar y mantener el ahorro para reducir la posibilidad de tener que aplicar medidas más difíciles en los próximos meses.