Nuevo incendio forestal, ahora en Medellín: alcalde Federico Gutiérrez da detalles de la emergencia

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que el Cuerpo Oficial de Bomberos atiende un incendio forestal en la vereda Buga, corregimiento de Altavista. La emergencia se suma a la conflagración registrada este domingo en Villa de Leyva, Bkoyacá.

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“A esta hora, 2 tripulaciones de Bomberos Medellín trabajan en el control de un incendio forestal en la vereda Buga, en el corregimiento Altavista”, dijo Gutiérrez.

El alcalde añadió: “Al momento no se registran viviendas afectadas ni personas lesionadas. Nuestros bomberos continúan en el sitio atendiendo la emergencia”.

Incendios en Colombia

La emergencia que ahora se presenta en Medellín se suma a un fin de semana enmarcado por conflagraciones en diferentes sectores del país. El más alarmante sucedió en Villa de Leyva, donde miles de hectáreas fueron consumidas a raíz de un incendio forestal.

Durante más de 24 horas, el fuego consumió los bosques de San Marcos, mientras que los organismos de socorro departamentales y nacionales trabajaban para controlar las llamas. Aunque los trabajos no cesaron en todo el día, en la noche, la emergencia seguía.

Los incendios se han mantenido por más de 24 horas, a pesar de los trabajos de los organismos de socorro. Foto: Redes sociales - A.P.I.

Ante la magnitud de la emergencia, la Alcaldía de Bogotá envió un cuerpo de bomberos a Boyacá para que sumaran fuerzas y así pudieran mitigar la emergencia que, según las autoridades, todavía no ha cobrado vidas.

Sin embargo, más de 20 personas que se hospedaban en un hotel de la región corrieron grandes riesgos cuando a las 4 de la tarde seguían atrapadas en las instalaciones del lugar mientras las llamas los acechaban en el bosque.

Posteriormente, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó que todos los ciudadanos que estaban atrapados habían sido salvados y las cabañas del hotel habían quedado a salvo de las llamas que cada vez se acercaban más en sus alrededores.

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El origen de la emergencia

Fabio Arjona, el ministro de Ambiente, aseguró que tienen indicios de que esta emergencia no sucedió por causas naturales, aun cuando el país atraviesa jornadas intensas de calor. Aunque no ha presentado las pruebas, asegura que los incendios fueron provocados.

“De acuerdo con información preliminar de la UNGRD, el incendio habría sido provocado; las autoridades competentes adelantan las verificaciones correspondientes”, dijo el ministro desde su cuenta oficial de X.

A raíz de esta hipótesis, la Gobernación de Boyacá ―departamento en el que sucedió la emergencia― anunció una recompensa monetaria para dar con el paradero de los responsables de esta emergencia.

Por lo pronto, los organismos de emergencia nacionales trabajan para darle fin a la emergencia, mientras que, paralelamente, buscan a los responsables que originaron esta difícil jornada para el país.