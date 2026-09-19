Gobernador de Antioquia revela videollamada entre alias Firu y Primo Gay desde la cárcel; pide al Gobierno bloquear la señal

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, abrió nuevamente el debate en el país por el control que existe al interior de las cárceles sobre el manejo de la tecnología por parte de los reclusos, tras revelar la imagen de una videollamada entre dos integrantes de las disidencias de las Farc.

Fiscalía y Policía dieron paso clave para terminar con llamadas de extorsión y estafa desde las cárceles

Edgar de Jesús Orrego Arango fue capturado a mediados de 2024 en el nordeste antioqueño. El hombre, conocido con el alias de Firu y cabecilla de la estructura 36 de las disidencias de las Farc, era conocido por las sanguinarias normas que imponía.

Precisamente este sábado se conoció una imagen en la que se observa al hombre, quien se encuentra en prisión, en medio de una videollamada con alias Primo Gay, otro de los cabecillas de la estructura 36 de las disidencias de las Farc y quien también es conocido por ser sanguinario.

A través de un mensaje en su cuenta de X, el gobernador del departamento le envió un mensaje al presidente de la República, Abelardo De La Espriella, por esta situación que genera alarma y revela la situación que se está viviendo al interior de las diferentes cárceles del país.

“Presidente Abelardo De La Espriella: hay que dejar incomunicados a estos criminales”, resaltó el mandatario regional en su mensaje, el cual acompañó con la fotografía de la videollamada donde se observan a los sujetos.

“Alias Firu, cabecilla del frente 36 de las Farc de Calarcá, está en la cárcel, pero según información que recibimos, desde allí hace TikToks y, además, videollamadas con alias Primo Gay”, denunció el mandatario antioqueño.

Rendón enfatizó que, aunque se encuentra privado de la libertad, sigue manteniendo comunicación con otros miembros de la estructura delincuencial que se encuentra al mando de alias Calarcá.

“Es urgente implementar en esta cárcel su estrategia de desconexión electrónica, como el bloqueo de la señal de celulares. Las cárceles no pueden seguir siendo centros de operación del crimen”, sentenció Rendón.

Abelardo De La Espriella ordenó al Inpec poner fin a zonas de confort para quienes pretenden seguir delinquiendo desde las cárceles

El jefe de Estado ya les había solicitado, el pasado 25 de agosto, a las autoridades mano dura contra los delincuentes que siguen extorsionando a los colombianos desde las diferentes cárceles del país.

A través de su cuenta oficial de X, le había ordenado al Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) tomar las medidas necesarias, entre ellas, acabar con lo que él llama “zonas de confort”.

En medio de esta misma política, el Gobierno nacional viene implementando el traslado de decenas de criminales desde las cárceles del país, procedimientos que se vienen realizando bajo las más estrictas medidas de seguridad.