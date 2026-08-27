Fiscalía y Policía dieron paso clave para terminar con llamadas de extorsión y estafa desde las cárceles

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional realizaron un operativo conjunto de registro y allanamiento en las cárceles El Bosque y La Modelo, en Barranquilla, así como en La Tramacúa, en Valledupar, en la tarde de este jueves, 27 de agosto.

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Estos procedimientos judiciales tuvieron el objetivo de ubicar dispositivos de comunicación empleados para extorsionar a ciudadanos en diversas regiones del país.

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Durante los procedimientos en las celdas de Barranquilla, las unidades de investigación incautaron 18 teléfonos celulares, mientras que en el penal de Valledupar hallaron dos equipos adicionales.

Dos de estos dispositivos son considerados por los investigadores como piezas de alto valor probatorio dentro de los expedientes que se adelantan contra los cabecillas de la estructura criminal ‘Los Costeños’.

Hallazgo de material probatorio y capturas en otras regiones

Las inspecciones detalladas permitieron descubrir tarjetas SIM, cargadores, libretas de apuntes con datos de víctimas y dosis de sustancias estupefacientes.

Además, los elementos prohibidos permanecían ocultos en caletas artesanales dispuestas en techos y baños de los pabellones para evadir los controles rutinarios del personal de custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.

Redada en penales de Barranquilla y Valledupar deja celulares incautados por extorsión. Foto: Fiscalía General de la Nación

En forma paralela a las diligencias en el Atlántico y Cesar, la Policía ejecutó inspecciones operativas en los centros penitenciarios de Picaleña, Bellavista y Barne.

Durante esas acciones de control se logró la captura de tres personas presuntamente vinculadas a casos de secuestro, evidenciando la continuidad de las operaciones delictivas dirigidas desde los patios.

Mesas de trabajo con operadoras de telefonía para el bloqueo de señal

En el plano gubernamental, la ministra TIC, Alexandra Falla Zerrate, y el ministro de Justicia, Iván Cancino González, sostuvieron mesas de concertación con delegados de empresas de telefonía como Claro y WOM.

En una acción articulada, la Fiscalía General de la Nación y @PoliciaColombia realizaron diligencias de registro y allanamiento en dos patios de los establecimientos carcelarios El Bosque y La Modelo, en Barranquilla, y en La Tramacúa, en Valledupar. El objetivo: ubicar… pic.twitter.com/NiGf8Yk8Sn — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) August 27, 2026

La iniciativa interinstitucional busca cerrar el paso al uso indebido de redes móviles dentro de los establecimientos de reclusión mediante barreras tecnológicas de inhibición.

El encuentro fijó el compromiso de resolver barreras técnicas, jurídicas y operativas para establecer un control riguroso sobre las frecuencias que cubren los penales. La estrategia involucrará al Ejército y a la Policía Nacional para frenar de manera definitiva la emisión de órdenes delictivas desde las prisiones.