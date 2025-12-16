Si contesta llamadas de números desconocidos, diga estas palabras para evitar fraudes y extorsiones

Para nadie es un secreto que las llamadas de números desconocidos y los contactos de spam se han convertido en una molestia constante en la rutina diaria de millones de usuarios de dispositivos móviles. No obstante, detrás de muchas de estas comunicaciones suelen ocultarse intentos de estafa o estrategias diseñadas para obtener información personal de manera engañosa.

En ese contexto, la manera en la que se responde la llamada puede marcar una diferencia importante frente a una situación potencialmente riesgosa. En algunos casos, el simple acto de hablar permite que la voz del usuario sea registrada, a través de herramientas de inteligencia artificial (IA), ya que ciertos sistemas buscan respuestas específicas para validar la línea o avanzar en estrategias de fraude más elaboradas.

Cuando aparece una llamada no deseada, lo más habitual es colgar de inmediato al ver un número desconocido en la pantalla. Sin embargo, este gesto automático no pasa desapercibido para los sistemas de marcación que operan con inteligencia artificial, los cuales analizan cada intento de contacto, incluso cuando no hay intercambio verbal.

Estas plataformas registran datos como el tiempo de conexión y la reacción del usuario ante la llamada. Si la línea se corta sin mediar palabra, el sistema concluye que el número está activo y disponible, lo que puede derivar en nuevos intentos desde otras numeraciones o en distintos momentos del día, ajustando sus estrategias para aumentar las probabilidades de contacto.

Nadie está libre de ser blanco de un ataque digital. | Foto: Getty Images

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), existe un riesgo de que los delincuentes graben la voz de los usuarios para utilizarla en intentos de suplantación de identidad, especialmente al autorizar operaciones financieras o validar contratos.

Por ello, expertos recomiendan extremar la cautela al contestar llamadas de números desconocidos y pone como ejemplo un caso real, reseñado por Xataka Móvil, en el que una persona respondió con un simple “¿sí?”, tras lo cual escuchó una grabación que confirmaba una supuesta suscripción a un servicio premium de Amazon, antes de que la comunicación se interrumpiera de forma repentina.

¿Qué respuesta dar ante estas llamadas?

La principal recomendación es iniciar cualquier llamada de un número desconocido con una expresión neutra que no aporte datos personales ni confirme la identidad del usuario. Esta precaución busca evitar que los sistemas automáticos o los estafadores obtengan información sensible desde el primer segundo de la conversación.

Una opción segura es responder únicamente con un “¿Aló?” y guardar silencio durante unos instantes para evaluar la reacción del interlocutor. Este saludo es lo suficientemente neutral como para no ofrecer información útil ni generar confirmaciones que puedan ser grabadas y utilizadas con fines fraudulentos.

El robocalling es un método basado en sistemas de marcación automática que permite generar miles de llamadas en muy poco tiempo. | Foto: Getty Images

Si durante la llamada aparecen señales de alerta, como grabaciones automáticas, silencios sospechosos, presión para entregar datos o mensajes que apelan a la urgencia, lo más aconsejable es finalizar la comunicación de inmediato y bloquear el número. En caso de que responda una persona, expertos recomiendas hacer preguntas que obliguen al otro a identificarse, como “¿Con quién hablo?” o “¿Cuál es el motivo de la llamada?”, manteniendo así el control de la conversación.