Google eliminará importante herramienta gratuita: esto deben saber los usuarios antes de su cierre

Google anunció que, a partir de febrero de 2026, la herramienta gratuita de informe de dark web dejará de estar disponible para los usuarios, de manera que ya no podrán utilizarla para buscar si su información personal ha sido filtrada.

La compañía lanzó los informes de la dark web en julio del pasado año, una herramienta gratuita de ciberseguridad que permite monitorizar este espacio de Internet e identificar si hay datos personales filtrados de los usuarios.

Así, en caso de encontrar correos electrónicos o números de teléfono filtrados, informa a los usuarios del problema y les ofrece indicaciones sobre cómo proteger dichos datos o las cuentas afectadas por esta filtración. Esta opción estaba disponible para cualquier persona que iniciase sesión con su cuenta de Google.

Ahora, Google informó de que va a retirar el informe de dark web porque, aunque ofrecía información general, los pasos a seguir que se ofrecían una vez identificados los datos filtrados “no eran de mucha utilidad”, tal y como detalló en un comunicado en su página de soporte.

Google eliminará los informes de la 'dark web', que analizan si hay datos personales filtrados, en febrero de 2026. | Foto: Getty Images

Por tanto, el gigante tecnológico trasladó su intención de eliminar esta herramienta para centrarse en opciones que “proporcionen pasos más claros y prácticos para proteger la información online”.

En este sentido, a partir del 15 de enero del próximo año 2026, Google dejará de emplear esta función para buscar en la dark web si se han producido brechas. Seguidamente, el 16 de febrero, la herramienta informe de dark web quedará obsoleta y dejará de estar disponible para los usuarios.

Una vez se haya cesado el servicio, la tecnológica ha matizado que eliminará todos los datos relacionados con el informe de dark web, aunque los usuarios también pueden optar por eliminar sus datos antes de febrero.

No obstante, cabe destacar que, como ha subrayado Google, continuarán haciendo un seguimiento de la actividad de los usuarios y protegiéndolos de amenazas online, incluido en la dark web, dado que continuarán desarrollando herramientas que ayuden a proteger tanto a las personas como a su información personal.

La web oscura llama la atención de las personas por el contenido que se puede encontrar allí. | Foto: Getty Images

Con todo ello, el gigante tecnológico ha recomendado a los usuarios que, de cara a reforzar su seguridad y privacidad, pueden acudir a otras opciones como la herramienta de Revisión de Seguridad de Google, además de optar por funciones como crear una llave de acceso para iniciar sesión en la cuenta de Google, utilizar herramientas de autenticación para un inicio de sesión seguro y aprovechar las capacidades del Gestor de Contraseñas de Google.

Igualmente, ha subrayado el uso de la herramienta ‘Resultados sobre ti’, que ayuda a buscar y solicitar la información personal, como el número de teléfono y la dirección del hogar, de los resultados de la Búsqueda de Google.