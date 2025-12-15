Suscribirse

Si quiere evitar que otras personas se conecten a su red wifi, haga este sencillo ajuste en el router para alejar a los intrusos

Este problema representa uno de los principales inconvenientes para los usuarios, pues impacta directamente tanto la velocidad como la seguridad del servicio.

Mary Nelly Mora Escamilla

Periodista en Semana

15 de diciembre de 2025, 4:19 p. m.
Ante la sospecha de accesos no permitidos o la búsqueda de que la red pase desapercibida, una de las opciones más comunes es ocultar el SSID.
Las redes wifi se han convertido en un pilar fundamental de la conectividad digital actual. Gracias a ellas, las personas pueden realizar actividades diarias como trabajar, estudiar o entretenerse sin depender de una ubicación fija, accediendo a contenidos e información en tiempo real desde distintos dispositivos y espacios.

Este tipo de conexión inalámbrica ofrece una solución mucho más cómoda que el cableado tradicional. Sin embargo, uno de los mayores inconvenientes para los usuarios surge cuando personas ajenas logran conectarse a la red sin autorización, afectando tanto la velocidad como la seguridad del servicio.

Ante la sospecha de accesos no permitidos o la búsqueda de que la red pase desapercibida, una de las opciones más comunes es ocultar el SSID, es decir, el nombre de la red wifi, y aplicar algunos ajustes básicos en la configuración del router. Esta alternativa suele considerarse un primer paso para reducir la visibilidad de la señal.

Aunque, es importante tener en cuenta que ocultar el nombre de la red no garantiza una protección total. Los dispositivos que ya se hayan conectado con anterioridad podrán seguir accediendo sin problemas y, además, existen herramientas que permiten detectar redes ocultas.

Configurar una red wifi invisible es una de las medidas más efectivas para resguardar la conexión doméstica.
¿Cómo ocultar la red wifi para alejar a los intrusos?

De acuerdo con el sitio web Computer Hoy, el primer paso es identificar el modelo exacto del router y anotar tanto el nombre de la red, conocido como SSID, como la contraseña de acceso. Tener esta información a la mano facilita cualquier ajuste posterior. Además, siempre que sea posible, recomiendan conectarse al equipo mediante un cable Ethernet antes de ingresar a la configuración, ya que esto ofrece mayor estabilidad durante el proceso.

Una vez conectado, debe escribir en el navegador la dirección 192.168.1.1, aunque en algunos casos puede ser 192.168.0.1. Al ingresar, aparecerá una pantalla de inicio de sesión que solicita usuario y contraseña. Si estos datos no han sido modificados previamente, es común que se utilicen credenciales predeterminadas, como “admin”, “user” o “password”.

Desde el panel de administración del router, la mayoría de los dispositivos actuales ofrecen la opción de ocultar el SSID, es decir, el nombre visible de la red wifi. Para acceder a esta sección, el sistema pedirá las credenciales, que generalmente se encuentran impresas en una etiqueta adherida al propio router.

La señal wifi se puede ver afectada por un router obsoleto.
La señal wifi se puede ver afectada por un router obsoleto. | Foto: Getty Images

Una vez dentro del panel de administración, las opciones de los routers suelen ser muy similares y ofrecer funciones casi idénticas. En este punto, es necesario ingresar a la sección de configuración avanzada y buscar un apartado relacionado con la red inalámbrica, que puede aparecer como ‘Configuración wifi’ o ‘Ajustes inalámbricos’.

En ese menú se muestran aspectos como los modos de conexión, la gestión de las bandas 2.4 GHz y 5 GHz, así como el nombre de la red o SSID. Junto a esta información suele aparecer la opción para ocultar el SSID. Al activarla y guardar los cambios, la red dejará de ser visible para quienes no se hayan conectado con anterioridad.

