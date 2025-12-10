Los dispositivos que estarían cortando la señal del internet en su casa y podrían estar ralentizando el wifi sin que lo note

En numerosas ocasiones, el usuario puede notar que su conexión se vuelve inestable justo cuando más la necesita. Aunque suele pensarse que el inconveniente proviene del operador, la causa puede encontrarse dentro del propio hogar. Algunos dispositivos y ciertos electrodomésticos, especialmente en la cocina, generan señales que comparten o interfieren con las mismas frecuencias del wifi, lo que podría estar afectando la velocidad sin que el usuario lo note de inmediato.

Estas interferencias suelen pasar inadvertidas, pero tienen una explicación técnica: varios aparatos inalámbricos emiten señales que compiten con las bandas utilizadas por la red doméstica. Cuando esto ocurre, el rendimiento del wifi podría verse comprometido.

En esos casos, la elevada carga de datos puede saturar la conexión y generar fallas en otros dispositivos que dependen del mismo wifi. | Foto: Getty Images/Maskot

Sin embargo, el impacto varía según el tipo de conexión disponible. De acuerdo con el sitio web Redes Zone, una red de fibra óptica de 300 Mbps no ofrece el mismo margen que una de 1 Gbps; cuanto mayor sea el ancho de banda, menor será la probabilidad de que estas interferencias se traduzcan en fallas perceptibles.

Según los expertos, cuando en una vivienda hay varios equipos inteligentes o electrodomésticos conectados a la red, es posible que estos estén utilizando más recursos de los que el usuario imagina. En esos casos, pueden aparecer señales claras de saturación: la red wifi pierde estabilidad, la velocidad disminuye o la señal llega con dificultad. Aunque las causas pueden ser diversas, la presencia de múltiples dispositivos suele ser un factor determinante que conviene considerar.

¿Cuáles son los dispositivos que podrían ralentizar el wifi?

Smart TV: Uno de los primeros factores que puede afectar la red es el uso de televisores inteligentes, especialmente cuando reproducen contenido en 4K, ya que este tipo de transmisión demanda una gran cantidad de ancho de banda. En esos casos, la elevada carga de datos puede saturar la conexión y generar fallas en otros dispositivos que dependen del mismo wifi.

Cámaras de seguridad: Si el hogar cuenta con un sistema completo compuesto por varios equipos funcionando al mismo tiempo, la demanda de datos aumenta y la conexión puede resentirse. Además, al acceder a las grabaciones desde otros dispositivos, el ancho de banda disponible se reduce aún más, lo que puede generar dificultades para que otros aparatos se conecten o funcionen con normalidad.

Cuando el router maneja más equipos de los que soporta, la conexión se resiente. | Foto: Getty Images

Pantallas y altavoces inteligentes: Algo parecido sucede con las pantallas y los altavoces inteligentes, que aunque no estén en uso constante, pueden generar un consumo notable cuando se activan, especialmente cuando están funcionando al mismo tiempo. Podrían aumentar la demanda de datos y, como consecuencia, hacer que la conexión se vuelva más lenta o inestable.

Muchos sensores o pequeños dispositivos: Además de los dispositivos más evidentes, la acumulación de pequeños aparatos conectados —como sensores, bombillas o enchufes inteligentes— también puede generar saturación en la red. Aunque cada uno consuma muy poco ancho de banda, su uso simultáneo puede terminar afectando la estabilidad del wifi.