Si tiene este tipo de router, cámbielo pronto porque sería el culpable de las interferencias y la mala calidad de su señal wifi

¿Alguna vez se ha preguntado si los problemas de su red wifi pueden estar relacionados con el modelo de su router? Este es un factor que influye de forma significativa en la calidad de la conexión, aunque suele pasar desapercibido porque muchas personas prestan atención a otros aspectos que consideran más importantes. Sin embargo, conocer qué tipo de router tiene puede ser la clave para resolver múltiples fallas.

En el hogar es común experimentar caídas inesperadas del internet, cortes, bloqueos al cargar páginas web o lentitud general. Aunque en ocasiones el problema puede estar en el computador o el celular, la mayoría de veces el origen está en un router antiguo que ya no cumple con los estándares actuales y termina causando una conexión deficiente.

La tecnología avanza y, con ella, los dispositivos también evolucionan. Por esta razón, muchos modelos van quedando obsoletos. En este contexto, el portal Computer Hoy señala que quienes aún utilizan routers de 2.4 GHz deberían considerar seriamente la opción de renovarlos.

Sin importar el plan de internet contratado, si el router es viejo o lleva mucho tiempo sin actualizarse, es probable que allí esté el origen de la mala conexión. Aunque los modelos de 2.4 GHz tienen la ventaja de ofrecer un buen alcance —ya que sus ondas atraviesan mejor las paredes—, suelen ser más lentos y no tienen la capacidad para gestionar las conexiones de fibra óptica actuales, especialmente porque se saturan con facilidad.

Esto ocurre porque muchos dispositivos del hogar dependen de esta misma red: electrodomésticos inteligentes, cámaras, asistentes virtuales y otros equipos IoT. Esta acumulación genera interferencias elevadas que afectan la experiencia de navegación. En cambio, los routers de 5 GHz y 6 GHz ofrecen canales más amplios y limpios, capaces de brindar una estabilidad que los estándares pasados ya no pueden proporcionar.

Por eso, antes de cambiar el router de lugar, alejar objetos que generen interferencia electromagnética o intentar actualizar el firmware, es fundamental evaluar con detalle qué tipo de router tiene. Esta revisión permitirá mejorar la conexión no solo en sus dispositivos, sino también en los de todos los integrantes del hogar.

Además, con el paso de los años, los componentes internos se deterioran. El calor, el uso continuo y la acumulación de polvo reducen la capacidad del router para gestionar múltiples conexiones, algo esencial en hogares donde conviven celulares, computadores, televisores inteligentes, consolas y otros equipos conectados.