Si la conexión wifi no llega a toda la casa, pruebe este ajuste para mejorar la potencia del ‘router’ y eliminar las interferencias

A muchos les ha pasado que, de un momento a otro, comienzan a experimentar cargas lentas e inestables mientras navegan por internet, lo que puede afectar su experiencia si están trabajando o disfrutando de alguna actividad de entretenimiento. Esto puede ocurrir por varias razones, entre ellas fallas con el proveedor del servicio o, por el contrario, una mala configuración del router.

Este es un factor que a menudo pasa desapercibido y no se contempla como posible causante de una mala conexión wifi, aunque la realidad es que puede afectar más de lo que se piensa. Sin embargo, poniendo en práctica algunos trucos sencillos es posible notar una mejora significativa.

El método es más simple de lo que parece. De acuerdo con lo explicado por Computer Hoy, todo esto se puede hacer ingresando desde la dirección IP 192.168.0.1 o 192.168.1.1. Hacerlo no requiere conocimientos avanzados, sino seguir un paso a paso detallado para mejorar la cobertura de internet en el hogar.

Es importante conocer qué significan las luces que aparecen en el router wifi, ya que podría influir para que su internet sea más rápido. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Lo primero que debe hacer es abrir el navegador de su preferencia e ir a la dirección 192.168.0.1 o 192.168.1.1. Si ninguna funciona, revise la parte trasera del router y copie la dirección indicada allí. Recuerde que debe estar conectado a la red para poder ejecutar el procedimiento.

Una vez iniciada la sesión en el panel de administración, busque en el menú el apartado “Modo avanzado” u “Opciones avanzadas”, una sección que permite modificar distintas características de la señal. Allí encontrará opciones denominadas “Red inalámbrica” o “Wifi”, cuyo nombre puede variar según el modelo del dispositivo.

Para mejorar la calidad y el alcance del wifi, debe ingresar a la configuración avanzada del router y ajustar tres aspectos fundamentales: habilitar la frecuencia de 5 GHz si está disponible, cambiar el canal para evitar saturación por interferencias de routers cercanos y establecer la potencia de transmisión en un nivel alto.

El wifi en casa puede rendir mejor si se limita la presencia de aparatos que trabajan en la misma frecuencia. | Foto: Getty Images

Después de realizar los cambios, guarde la configuración y reinicie el enrutador para obtener una señal más estable y con mayor cobertura.

Pero si, por alguna razón, después de hacer esto no nota una mejoría, puede que se trate de problemas internos del equipo o de una mala ubicación del dispositivo que emite la señal. Por ejemplo, si el router es muy antiguo, es posible que no sea compatible con las nuevas actualizaciones, lo que limita la conexión.

Otro aspecto a considerar es la presencia de interferencias electromagnéticas provocadas por electrodomésticos como microondas, teléfonos inalámbricos y otros dispositivos.