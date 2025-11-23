Atento porque la señal wifi de su casa se está volviendo inestable y lenta por este problema silencioso en el router

¿Alguna vez se ha preguntado por qué la señal wifi de su casa es tan mala? Las razones pueden ser variadas: desde fallas con el proveedor del servicio o una mala ubicación del equipo, hasta un detalle que muchos suelen pasar por alto: el router podría ser demasiado antiguo.

Una conexión wifi lenta puede convertir las actividades cotidianas en verdaderos desafíos. Aunque a veces parece un problema menor, la baja velocidad o la inestabilidad en la red puede afectar tanto la productividad como la experiencia digital de los usuarios.

Plataformas como Netflix, YouTube, Spotify o TikTok requieren una velocidad mínima para reproducir contenido sin interrupciones. Cuando el wifi es deficiente, el sistema reduce la calidad del video o detiene la reproducción para “cargar”, lo que genera una experiencia frustrante. En el caso de las videollamadas —fundamentales para el teletrabajo o las clases virtuales— esto suele traducirse en imágenes pixeladas, retrasos en el audio y desconexiones frecuentes.

Tener una red wifi exclusiva para invitados es una cuestión de comodidad y ciberseguridad. | Foto: Getty Images

Según Computer Hoy, medio especializado en tecnología, es fundamental tener en cuenta la calidad y la antigüedad del router, pues estos equipos evolucionan con el tiempo, como cualquier dispositivo tecnológico. Tener uno demasiado antiguo puede impedir que cumpla con las expectativas de los usuarios. Por ello, antes de aumentar la velocidad del plan o cambiar de proveedor, es importante evaluar este aspecto.

Uno de los principales problemas es que los routers viejos no son compatibles con estándares modernos como WiFi 6 o WiFi 7, diseñados para ofrecer mayor velocidad y mejorar la gestión del tráfico cuando varios dispositivos dependen de la misma red.

En la mayoría de los hogares es común tener televisores inteligentes, consolas de videojuegos, celulares, computadores, tablets y otros aparatos conectados a internet. Con tantos dispositivos compartiendo ancho de banda, un router antiguo difícilmente puede ofrecer un rendimiento adecuado.

En ese sentido, la fuente señala que si el router tiene más de cinco años de uso, lo más recomendable es renovarlo sin necesidad de cambiar el plan de internet. De hecho, en muchos casos los proveedores se encargan de reemplazarlo sin cobrar tarifas adicionales.

Una mala conexión wifi en el celular puede deberse a fallos temporales. | Foto: Getty Images