El popular objeto que le está robando velocidad a su señal wifi: si lo tiene cerca al router, aléjelo de inmediato

Seguramente en algún momento ha notado que la señal wifi de su hogar se vuelve más lenta de lo habitual, afectando la conectividad de dispositivos como televisores inteligentes, computadores, consolas de videojuegos e incluso electrodomésticos que dependen de la red inalámbrica. Por eso, es fundamental prestar atención a los factores que pueden estar restándole fuerza a su internet.

Cuando la señal falla, lo más común es que se trate de problemas con el proveedor del servicio. Este tipo de inconvenientes suele resolverse en cuestión de minutos u horas, dependiendo de la gravedad. Sin embargo, en muchos casos el origen del problema está en un manejo inadecuado del router.

El router wifi es el dispositivo encargado de distribuir la red inalámbrica en los diferentes espacios. | Foto: Getty Images/Maskot

La ubicación del equipo, por ejemplo, puede ser determinante. Colocarlo en un lugar inapropiado genera interferencias, al igual que la presencia cercana de ciertos objetos que absorben o desvían la señal. Entre ellos se encuentran los espejos, presentes en salas, baños y otros espacios de la casa.

De acuerdo con Computer Hoy, los espejos contienen una capa metálica —generalmente de plata o aluminio— capaz de reflejar ondas. En lugar de permitir el paso de la señal, la bloquean y la devuelven en direcciones aleatorias, debilitando su potencia.

Es importante tener en cuenta que un espejo no es simplemente una lámina decorativa colgada en la pared. La fina capa metálica que lo compone funciona como una barrera electromagnética que interfiere directamente con la señal wifi.

Algunos objetos pueden interferir con la señal wifi. | Foto: Getty Images

En consecuencia, la conexión puede verse comprometida cuando las ondas del router chocan contra espejos grandes o paredes decoradas con cristal. Al rebotar de manera constante, no solo se reduce el alcance del wifi, sino que también se afecta la estabilidad de la red.