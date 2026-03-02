Tecnología

¿Vive en un edificio alto? Coloque este dispositivo junto al router y asegure una señal wifi estable en cada habitación

La combinación de distintos factores explica por qué, en los edificios altos, la señal wifi no siempre alcanza todos los espacios con la misma calidad.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
2 de marzo de 2026, 11:39 a. m.
La solución más simple para garantizar wifi estable en todas las habitaciones, incluso si vive en un edificio alto.
La solución más simple para garantizar wifi estable en todas las habitaciones, incluso si vive en un edificio alto. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Muchas veces el internet no llega a todos los rincones de la casa, y esto puede deberse a distintas razones. Una de las más comunes es vivir en un edificio muy alto, donde los muros gruesos, las varillas metálicas y los materiales de construcción pueden impedir que la señal se distribuya correctamente y alcance todas las habitaciones del apartamento. Incluso la cercanía de ascensores puede influir en la calidad de la conexión.

A diferencia de lo que muchas personas creen, el problema no siempre está en la velocidad contratada, sino en la forma en que se propagan las ondas inalámbricas dentro de un entorno lleno de obstáculos. El wifi funciona mediante ondas de radio que se debilitan al atravesar ciertos materiales. En las construcciones modernas abundan el concreto reforzado con metal, las estructuras metálicas y las paredes gruesas, elementos que absorben o reflejan la señal y reducen su alcance.

Así puede usar Alexa para comprobar la velocidad del wifi.
Un repetidor wifi está diseñado para mejorar la conexión y estabilidad del internet. Foto: Getty Images

Además, la interferencia es otro factor frecuente. En un edificio alto pueden coexistir decenas o incluso cientos de redes funcionando al mismo tiempo. Cuando varias utilizan los mismos canales, especialmente en la banda de 2.4 GHz, se genera saturación y las señales “compiten” entre sí. Esto se traduce en menor velocidad, interrupciones momentáneas y una conexión inestable, incluso si el servicio contratado es adecuado.

Starlink en su casa para una conexión estable y sin interrupciones: estos son los precios del internet satelital de Elon Musk

Por qué usar un repetidor para mejorar la conexión en casa

Según el medio especializado Xataka, los repetidores —también conocidos como amplificadores de señal— son dispositivos diseñados para mejorar la cobertura inalámbrica en espacios donde la señal del router no llega con suficiente potencia. Su función es captar la señal existente, amplificarla y volver a emitirla, permitiendo que el internet alcance zonas donde antes era débil o inestable.

Tecnología

Temperaturas anómalas en el Atlántico: una amenaza sin precedentes que podría agravarse de forma inminente

Tecnología

El iPhone 17e llega con mejoras en rendimiento y conectividad: estas son las características y el precio del nuevo modelo de Apple

Tecnología

¿Es legal instalar cámaras de seguridad afuera de la casa en Colombia? Evite multas con esta guía

Tecnología

Eclipse Lunar Total hoy: fecha, a qué hora verlo y todo lo que debe saber sobre el fenómeno astronómico

Tecnología

Los usos poco conocidos del puerto USB de su televisor que podrían ayudarle a ahorrar dinero

Tecnología

La trampa detrás de QuickLens: cómo una extensión de Google Lens se convirtió en la puerta de entrada para distribuir malware

Tecnología

El universo bajo una nueva luz: científicos crean modelo que explica la formación de galaxias a partir de la materia oscura

Tecnología

Cómo convertir un celular viejo en cámara de seguridad wifi para el hogar: solo debe seguir estos simples pasos

Tecnología

Si se quedó sin internet, antes de conectarse a una nueva red wifi, preste atención a este mensaje para evitar ser hackeado

Tecnología

¿Wifi 2,4 GHz o 5 GHz? Esta es la mejor opción para su hogar si quiere evitar desconexiones y cortes de internet

En el mercado existen distintos modelos, aunque los más comunes se configuran fácilmente mediante un botón WPS o a través de una aplicación móvil. Los dispositivos que requieren conexión a un ordenador mediante cable de red son cada vez menos habituales.

Existe un método efectivo para mejorar la señal wifi en segundos.
Existe un método efectivo para mejorar la señal wifi en segundos. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Si el repetidor cuenta con botón WPS, basta con presionarlo al mismo tiempo que el del router para que ambos se conecten automáticamente. Una vez enlazados, el repetidor emitirá una señal con el mismo nombre y contraseña que la red original, sin necesidad de introducir la clave nuevamente. Tras la configuración, es recomendable desactivar el WPS para reducir posibles riesgos de seguridad.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que un amplificador no aumenta la velocidad contratada con el proveedor de internet. Su función es mejorar la distribución de la señal disponible. Por eso, la ubicación es clave: debe colocarse en un punto intermedio donde aún reciba buena señal del router, para poder retransmitirla de manera eficaz.

Más de Tecnología

Ola rompiendo en la orilla de la playa.

Temperaturas anómalas en el Atlántico: una amenaza sin precedentes que podría agravarse de forma inminente

El iPhone 17e amplía la familia 17 con más capacidad y mejor precio.

El iPhone 17e llega con mejoras en rendimiento y conectividad: estas son las características y el precio del nuevo modelo de Apple

Las cámaras de videovigilancia se han convertido en un aliado indispensable para las familias.

¿Es legal instalar cámaras de seguridad afuera de la casa en Colombia? Evite multas con esta guía

La Luna se tornará roja en el primer eclipse lunar total del año, visible en Colombia el 14 de marzo.

Eclipse Lunar Total hoy: fecha, a qué hora verlo y todo lo que debe saber sobre el fenómeno astronómico

No todos los puertos USB de los televisores son iguales.

Los usos poco conocidos del puerto USB de su televisor que podrían ayudarle a ahorrar dinero

Google Lens

La trampa detrás de QuickLens: cómo una extensión de Google Lens se convirtió en la puerta de entrada para distribuir malware

Un nuevo 'GPS cósmico' revela el mapa invisible más preciso del universo.

El universo bajo una nueva luz: científicos crean modelo que explica la formación de galaxias a partir de la materia oscura

El consumo excesivo de energía contribuye a la demanda general de electricidad en la red eléctrica.

El ‘devorador’ de energía: este es el electrodoméstico que más dispara el consumo en casa con solo unas horas de uso

En la búsqueda de más funciones, muchas personas terminan descargando versiones modificadas de aplicaciones populares.

Descargar esta aplicación en el celular puede convertirlo en víctima de estafa: revise si la tiene y desinstálela de inmediato

Noticias Destacadas