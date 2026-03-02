¿Vive en un edificio alto? Coloque este dispositivo junto al router y asegure una señal wifi estable en cada habitación

Muchas veces el internet no llega a todos los rincones de la casa, y esto puede deberse a distintas razones. Una de las más comunes es vivir en un edificio muy alto, donde los muros gruesos, las varillas metálicas y los materiales de construcción pueden impedir que la señal se distribuya correctamente y alcance todas las habitaciones del apartamento. Incluso la cercanía de ascensores puede influir en la calidad de la conexión.

A diferencia de lo que muchas personas creen, el problema no siempre está en la velocidad contratada, sino en la forma en que se propagan las ondas inalámbricas dentro de un entorno lleno de obstáculos. El wifi funciona mediante ondas de radio que se debilitan al atravesar ciertos materiales. En las construcciones modernas abundan el concreto reforzado con metal, las estructuras metálicas y las paredes gruesas, elementos que absorben o reflejan la señal y reducen su alcance.

Además, la interferencia es otro factor frecuente. En un edificio alto pueden coexistir decenas o incluso cientos de redes funcionando al mismo tiempo. Cuando varias utilizan los mismos canales, especialmente en la banda de 2.4 GHz, se genera saturación y las señales “compiten” entre sí. Esto se traduce en menor velocidad, interrupciones momentáneas y una conexión inestable, incluso si el servicio contratado es adecuado.

Por qué usar un repetidor para mejorar la conexión en casa

Según el medio especializado Xataka, los repetidores —también conocidos como amplificadores de señal— son dispositivos diseñados para mejorar la cobertura inalámbrica en espacios donde la señal del router no llega con suficiente potencia. Su función es captar la señal existente, amplificarla y volver a emitirla, permitiendo que el internet alcance zonas donde antes era débil o inestable.

En el mercado existen distintos modelos, aunque los más comunes se configuran fácilmente mediante un botón WPS o a través de una aplicación móvil. Los dispositivos que requieren conexión a un ordenador mediante cable de red son cada vez menos habituales.

Si el repetidor cuenta con botón WPS, basta con presionarlo al mismo tiempo que el del router para que ambos se conecten automáticamente. Una vez enlazados, el repetidor emitirá una señal con el mismo nombre y contraseña que la red original, sin necesidad de introducir la clave nuevamente. Tras la configuración, es recomendable desactivar el WPS para reducir posibles riesgos de seguridad.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que un amplificador no aumenta la velocidad contratada con el proveedor de internet. Su función es mejorar la distribución de la señal disponible. Por eso, la ubicación es clave: debe colocarse en un punto intermedio donde aún reciba buena señal del router, para poder retransmitirla de manera eficaz.