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Mercedes asegura la primera fila en el Gran Premio de Japón: clasificatoria tercera jornada de la Fórmula 1

Mercedes ratificó su hegemonía al lograr el primer y segundo puesto en la clasificación del Gran Premio de Japón, donde Oscar Piastri saldrá tercero y Lando Norris quinto.

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Redacción Deportes
28 de marzo de 2026, 11:00 a. m.
Andrea Kimi Antonelli de Mercedes tiene la pole position para el Gran Premio de Japón 2026. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images)
Andrea Kimi Antonelli de Mercedes tiene la pole position para el Gran Premio de Japón 2026. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images) Foto: NurPhoto via Getty Images

Tras las sesiones de práctica, se desarrolló la jornada de clasificación para el Gran Premio de Japón, la tercera válida del calendario de la Fórmula 1 para la temporada 2026.

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La competencia tendrá lugar en el Circuito de Suzuka este domingo 29 de marzo a las 12:00 del mediodía. En las dos jornadas previas del campeonato, la escudería Mercedes ha ocupado los dos primeros lugares del podio, limitando la obtención de puntos para los demás equipos en los campeonatos de constructores y de pilotos.

El equipo alemán mantuvo la tendencia en territorio japonés al asegurar nuevamente las dos primeras posiciones de la parrilla de salida para el inicio de la carrera. Los registros obtenidos por sus pilotos confirmaron la ventaja técnica de la escudería sobre sus competidores directos en este arranque de temporada.

Parrilla de salida y sorpresas en el trazado

Detrás del dominio de Mercedes, la sesión clasificatoria presentó variaciones en el orden habitual. Oscar Piastri se ubicó en el tercer lugar, resultado que representa un avance para McLaren tras un inicio de año con cifras inferiores a las proyectadas por la escudería británica.

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SUZUKA, JAPAN - MARCH 28: Charles Leclerc (16) driving the Scuderia Ferrari HP - SF-26 is seen during an interview after the free practice ahead of the F1 Grand Prix of Japan at Suzuka International circuit on March 28, 2026, in Suzuka, Japan. (Photo by David Mareuil/Anadolu via Getty Images)
Charles Leclerc de la Scuderia Ferrari será el cuerto en salir en el Gran Premio de Japon 2026. (Photo by David Mareuil/Anadolu via Getty Images) Foto: Anadolu via Getty Images

Por su parte, el monegasco Charles Leclerc iniciará desde la cuarta casilla, con el objetivo de dar continuidad a la recolección de puntos que Ferrari ha logrado en las últimas semanas.

Cerrando el grupo de los primeros cinco, el actual campeón de la categoría, Lando Norris, partirá desde la quinta posición. Norris buscará remontar desde la tercera fila de la parrilla con el fin de defender el título mundial frente al rendimiento mostrado por las flechas de plata. La carrera en Suzuka definirá si Mercedes logra su tercer doblete consecutivo o si las estrategias de Ferrari y McLaren logran alterar el orden del podio.

Aquí los tiempos de la clasificación:

Pos.PilotoEquipo#TiempoPaís
1A. AntonelliMercedes#121:28.778Italia
2G. RussellMercedes#631:29.076Reino Unido
3O. PiastriMcLaren#811:29.132Australia
4C. LeclercFerrari#161:29.405Mónaco
5L. NorrisMcLaren#11:29.409Reino Unido
6L. HamiltonFerrari#441:29.567Reino Unido
7P. GaslyAlpine#101:29.691Francia
8I. HadjarRed Bull#61:29.978Francia
9G. BortoletoAudi#51:30.274Brasil
10A. LindbladRB#411:30.319Reino Unido
11M. VerstappenRed Bull#31:30.262Países Bajos
12E. OconHaas#311:30.309Francia
13N. HulkenbergAudi#271:30.387Alemania
14L. LawsonRB#301:30.495N. Zelanda
15F. ColapintoAlpine#431:30.627Argentina
16C. Sainz Jr.Williams#551:31.033España
17A. AlbonWilliams#231:31.088Tailandia
18O. BearmanHaas#871:31.090Reino Unido
19S. PerezCadillac#111:32.206México
20V. BottasCadillac#771:32.330Finlandia
21F. AlonsoAston Martin#141:32.646España
22L. StrollAston Martin#181:32.920Canadá