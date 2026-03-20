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Fórmula 1: renuncia inesperada sacude el mundo del automovilismo tras solo dos carreras completadas

La próxima carrera se desarrollará en Japón.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

20 de marzo de 2026, 9:07 p. m.
La renuncia llega tras el Gran Premio de China.
La renuncia llega tras el Gran Premio de China. Foto: Sky Sports

El director de la nueva escudería de Fórmula 1 Audi, el británico Jonathan Wheatley, dejó su puesto “inmediatamente” por “motivos personales”, anunció el viernes la marca alemana. La prensa especula que el directivo llegará a Aston Martin, que atraviesa un momento difícil en el arranque de la temporada.

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“El equipo agradece a Jonathan su contribución al proyecto y le desea lo mejor para el futuro”, indicó sobriamente en su comunicado Audi F1.

El italiano Mattia Binotto compaginará ahora las funciones de patrón de todo el proyecto y de director del equipo. El comunicado reafirma la ambición de Audi de “ganar títulos en el Mundial de aquí a 2030”.

Wheatley, de 58 años, era director de Sauber, la escudería sobre la cual se sustentó la llegada de Audi a la F1. Anteriormente había pasado por Benetton-Renault y por Red Bull Racing.

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Audi Revolut R 26 , el auto de la marca de los cuatro aros para la Fórmula 1.
Audi llegó para la temporada 2026 de la Fórmula 1. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Desde el inicio de la temporada 2026, los dos monoplazas grises de Audi, conducidos por el alemán Nico Hülkenberg y por el brasileño Gabriel Bortoleto, solo han sumado dos puntos en dos Grandes Premios.

Motorsport, medio especializado en los deportes de motor, avanzó el jueves la salida de Wheatley. Apunta, además, que su próximo destino será Aston Martin, en reemplazo del actual director de esa formación, el también británico Adrian Newey, que sería degradado a adjunto de la dirección.

Tanto en la pretemporada como en los dos primeros Grandes Premios del curso (Australia y China), Aston Martin y su motor Honda han estado en serias dificultades: sus dos pilotos, el veterano español Fernando Alonso y el joven canadiense Lance Stroll, abandonaron y no sumaron ningún punto.

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Newey, de 67 años y considerado el mejor ingeniero de su generación en la F1, llegó hace un año a Aston Martin después de varios cursos en Red Bull, donde coincidió con Wheatley.

Aston Martin F1, propiedad del millonario canadiense Lawrence Stroll padre de Lance, rechazó en un comunicado comentar “rumores y especulaciones”.

*Con información de AFP.