32 años del asesinato de Andrés Escobar: el crimen que lloró toda Colombia y marcó al país entero

Hay fechas que permanecen grabadas en la memoria colectiva del deporte colombiano. El 2 de julio de 1994 es una de ellas. Ese día, hace exactamente 32 años, fue asesinado Andrés Escobar, defensor de la selección Colombia, en Medellín, apenas diez días después del autogol que marcó en el partido frente a Estados Unidos durante la Copa del Mundo de ese año. La coincidencia histórica es mayúscula: el balón vuelve a rodar en territorio estadounidense con el Mundial de 2026 y Colombia revive uno de los episodios que cambió para siempre la relación entre el fútbol y la violencia en el país.

Andrés Escobar con la camiseta de la Selección Colombia en el Mundial de 1994 Foto: Bongarts/Getty Images

En 1994, la selección Colombia llegó a Estados Unidos rodeada de expectativas. El histórico 5-0 sobre Argentina en Buenos Aires había instalado al equipo de Francisco Maturana entre los candidatos a pelear el título. Sin embargo, las derrotas frente a Rumania y Estados Unidos precipitaron su eliminación en la fase de grupos. El triunfo sobre Suiza solo sirvió para cerrar una participación muy discreta.

Andrés Escobar, uno de los líderes de aquella generación y símbolo de juego limpio, regresó a Medellín convencido de que un error deportivo no podía definir una carrera. Días antes había escrito una reflexión en la que invitaba a asumir la derrota con serenidad y recordaba que “la vida no termina aquí”. No imaginaba que ese mensaje acabaría convirtiéndose en un legado.

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La madrugada del 2 de julio de 1994 fue asesinado a los 27 años. Su muerte trascendió el fútbol y expuso ante el mundo el impacto que la violencia ejercía sobre el deporte colombiano en una época marcada por el narcotráfico y la criminalidad.

Tres décadas después, Colombia disputa nuevamente un Mundial, que esta vez tiene como sede a Estados Unidos, México y Canadá, con una nueva generación y la ilusión de escribir una historia distinta. El país acumula siete participaciones en el evento orbital y mantiene como mejor actuación los cuartos de final alcanzados en Brasil 2014, mientras el seleccionado estadounidense ya alcanzó en esta edición los octavos.

Andrés Escobar Saldarriaga (Medellín, 13 de marzo de 1967. Medellín, 2 de julio de 1994) fue un futbolista que se desempeñó como defensa de la Selección Colombia. Foto: COLPRENSA

El nombre de Andrés Escobar permanece como un recordatorio de que ninguna derrota deportiva puede volver a tener consecuencias fuera de una cancha. Su historia sigue siendo una de las páginas más dolorosas y, al mismo tiempo, más trascendentales del fútbol colombiano.

Colombia en los Mundiales: Siete participaciones mundialistas (incluida 2026).

• Mejor resultado: cuartos de final en Brasil 2014.

• Primera clasificación: Chile 1962.

• Mundiales consecutivos: 1990, 1994 y 1998.

• Máximo goleador colombiano en los Mundiales: James Rodríguez.

Selección Colombia: comparativa entre los mundiales de 1994 y 2026. Foto: SEMANA

¿Quién era Andrés Escobar?

• Nació en Medellín el 13 de marzo de 1967.

• Defensa central.

• Figura de Atlético Nacional.

• Campeón de la Copa Libertadores de 1989.

• Jugó los Mundiales de 1990 y 1994.

• Era conocido como el Caballero del Fútbol por su comportamiento dentro y fuera de la cancha.

Asesinato de Andrés Escobar cumple 32 años de haberse dado. Foto: SEMANA

Cronología de la muerte de Andrés Escobar Foto: SEMANA

El caso

• El autor material fue Humberto Muñoz Castro. Fue condenado por homicidio.

• El crimen siempre estuvo rodeado de versiones relacionadas con apuestas ilegales, violencia y estructuras criminales de la época; la familia y distintos protagonistas han sostenido que reducir el asesinato únicamente al autogol simplifica un contexto mucho más complejo.