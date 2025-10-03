Colombia es un país que ha tenido capítulos sumamente dolorosos a lo largo de su historia y el fútbol no ha sido ajeno a esto.

En el recuerdo del país está aquel día que Andrés Escobar marcó gol en propia puerta, en medio del Mundial de Estados Unidos 1994.

Para muchos es un capítulo que luego de 30 años aún no se logra superar. Uno que demostró debilidad por dicho instante fue el exgolero, Óscar Córdoba.

En medio de una entrevista con Win Sports, quien estuvo dicho día en el pórtico del seleccionado nacional, lamentó no haber hecho más por impedir dicho autogol.

Durante la charla con Eduardo Jaramillo, este le consulta por el tanto que “más le dolió” a lo largo de su carrera.

Sin dudarlo un instante, Córdoba respondió: “El de Andrés (Escobar)”.

Inmediato a su respuesta, en su rostro se notó lo afectado que estaba al hablar de ello. Con voz entrecortada sumó: “Yo daría la vida para que ese gol...”.

“Entrego títulos, todo lo que gané, pero me duele”, agregó necesitando tiempo de más para completar las frases.

“Es de los goles que siento un dolor en el corazón. Por hacer más, hice menos”, añade en su lamento de dicha acción.

Amargo Mundial de Córdoba

Esa no fue la primera vez que Córdoba habló de lo mortificante que fue para este el Mundial del 1994.

En una charla con Sportcast de la plataforma Ditu, de Caracol el exportero calificó como "el peor oso de mi carrera fue Estados Unidos“.

Adicional a esto, dio las razones que lo hicieron ver tan mal en la cita orbital a la que iban con una nómina que daba de qué hablar en la previa.

Óscar Córdoba era el golero titular de la Selección Colombia en 1994. | Foto: Getty Images

“Yo fui con mucha ilusión y llegué justo en una curva descendente que no me ayudó", aseguró de lo que se vio de él en el arco.

“En el Mundial puedes llegar bien, pero en Estados Unidos fue difícil porque en los partidos ‘casqueteamos’ el rancho, pero no pudimos anotar”, comentó.

Haciendo referencia nuevamente a lo que pasó durante el autogol de Escobar, mencionó que su maniobra hubiera sido completamente distinta a cómo pasó todo.

“Si yo pudiera cambiar un día, sería aquel 22 de junio de 1994 y no haberme jugado tan rápido“, señaló.

“Yo veo es el delantero y no veo a Andrés Escobar, si yo no me juego tan rápido alcanzó a atajar la pelota por el desvío”, agregó.

“Trago más amargo de mi vida” y todavía siente con mucho dolor el asesinato del excentral. “Perdí un amigo y un gran ser humano”, expresó en otro instante sobre el mismo gol que le marcó para mal en su trayectoria.