Esto dijo Óscar Córdoba sobre el mal partido de Kevin Mier ante Venezuela: no se la rebajó

Óscar Córdoba, legendario arquero de Boca Juniors y la Selección Colombia, fue certero con su opinión sobre el partido de Kevin Mier ante Venezuela.

Y es que el portero santandereano estuvo implicado en dos de los tres goles marcados por la vinotinto en el partido de la fecha 18 en las eliminatorias sudamericanas.

Mier reemplazó a Camilo Vargas y debía responder a la confianza con seguridad bajo los tres palos, sin embargo, recibió un gol tempranero que cambió todo el panorama.

Colombia logró empatar por medio de Yerry Mina, pero luego vino el blooper que le devolvió la ventaja en el marcador a los venezolanos.

Ya cuando el partido estaba en el bolsillo y Colombia parecía tenerlo controlado, Venezuela marcó el tercero tras un rebote frontal que le quedó servido a Salomón Rondón.

Kevin Mier, arquero de la Selección Colombia | Foto: Getty Images

La crítica de Óscar Córdoba

Si hay alguien autorizado para hablar sobre el arco de la Selección Colombia es Óscar Córdoba, multicampeón con Boca Juniors y mundialista en dos oportunidades.

El exarquero vallecaucano se refirió a los errores puntuales cometidos por Mier. “Recibir tres goles ante Venezuela es para revisar qué pasó”, indicó como panelista en ESPN.

Córdoba admitió que hubo error en el segundo gol de Venezuela. “Se equivoca. Tiene el palo a su izquierda, a solamente 10 centímetros. Lo único que tenía que hacer era mandarla para afuera y ya”, apuntó.

“En el segundo da rebote al medio con un disparo de media distancia”, pero Córdoba también le da responsabilidad a los volantes que dejaron rematar y los defensas que no reaccionaron a tiempo para evitar el remate con comodidad de Rondón.

Córdoba no se la rebajó a Mier y asegura que no es algo personal, pues le es indiferente quién esté mandando bajo los tres palos de la Selección Colombia. “Lo que hizo como arquero, dentro de lo que tenía que hacer, lo hizo mal. Esa es mi crítica”, indicó.

“Mier contra Argentina lo hizo bien, pero hoy lo hizo mal. La gente cree que cuando uno critica una acción de un jugador en cierto partido está contra la persona, no es contra el jugador”, agregó Córdoba.

Más tarde, en ese mismo programa, dejó clara su postura. “Hoy fue el peor partido de Mier. Era un manojo de nervios, entregó dos goles. Los primeros 15 minutos de Colombia era pelota para arriba”, finalizó.

Otras opciones para Lorenzo

Kevin Mier recibió una ola de críticas en redes sociales, por parte de hinchas que le recuerdan sus recientes pifias con la camiseta de Cruz Azul y piden que Camilo Vargas sea el titular de aquí hasta el inicio de la Copa del Mundo.

Lorenzo manejó otras alternativas durante el proceso mundialista, pero se decantó por Vargas y Mier como sus principales cartas.

Para el gran reto quedan nueve meses en los que el cuerpo técnico evaluará si mantiene esos tres nombres, junto a David Ospina como cuota de experiencia, o se decanta por alguno de los que han sido borrados recientemente.