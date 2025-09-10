Suscribirse

Deportes

Esto dijo Óscar Córdoba sobre el mal partido de Kevin Mier ante Venezuela: no se la rebajó

El exarquero de Boca Juniors y la Selección Colombia se refirió a los errores cometidos por su colega en Maturín.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

10 de septiembre de 2025, 4:57 p. m.
Óscar Córdoba fue crítico con el desempeño de Kevin Mier en el Venezuela vs. Colombia
Óscar Córdoba fue crítico con el desempeño de Kevin Mier en el Venezuela vs. Colombia | Foto: FCF // Captura ESPN

Óscar Córdoba, legendario arquero de Boca Juniors y la Selección Colombia, fue certero con su opinión sobre el partido de Kevin Mier ante Venezuela.

Y es que el portero santandereano estuvo implicado en dos de los tres goles marcados por la vinotinto en el partido de la fecha 18 en las eliminatorias sudamericanas.

Mier reemplazó a Camilo Vargas y debía responder a la confianza con seguridad bajo los tres palos, sin embargo, recibió un gol tempranero que cambió todo el panorama.

Contexto: Selección Colombia subió en el ranking FIFA: nuevo puesto tras vencer a Bolivia y Venezuela

Colombia logró empatar por medio de Yerry Mina, pero luego vino el blooper que le devolvió la ventaja en el marcador a los venezolanos.

Ya cuando el partido estaba en el bolsillo y Colombia parecía tenerlo controlado, Venezuela marcó el tercero tras un rebote frontal que le quedó servido a Salomón Rondón.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - JUNE 10: Kevin Leonardo Mier of Colombia lines up before the FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Argentina and Colombia at Estadio Mas Monumental Antonio Vespucio Liberti on June 10, 2025 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Daniel Jayo/Getty Images)
Kevin Mier, arquero de la Selección Colombia | Foto: Getty Images

La crítica de Óscar Córdoba

Si hay alguien autorizado para hablar sobre el arco de la Selección Colombia es Óscar Córdoba, multicampeón con Boca Juniors y mundialista en dos oportunidades.

El exarquero vallecaucano se refirió a los errores puntuales cometidos por Mier. “Recibir tres goles ante Venezuela es para revisar qué pasó”, indicó como panelista en ESPN.

Córdoba admitió que hubo error en el segundo gol de Venezuela. “Se equivoca. Tiene el palo a su izquierda, a solamente 10 centímetros. Lo único que tenía que hacer era mandarla para afuera y ya”, apuntó.

“En el segundo da rebote al medio con un disparo de media distancia”, pero Córdoba también le da responsabilidad a los volantes que dejaron rematar y los defensas que no reaccionaron a tiempo para evitar el remate con comodidad de Rondón.

Contexto: Carlos Antonio Vélez aterriza la goleada de Colombia a Venezuela: explicó “desastres” en La Tricolor

Córdoba no se la rebajó a Mier y asegura que no es algo personal, pues le es indiferente quién esté mandando bajo los tres palos de la Selección Colombia. “Lo que hizo como arquero, dentro de lo que tenía que hacer, lo hizo mal. Esa es mi crítica”, indicó.

“Mier contra Argentina lo hizo bien, pero hoy lo hizo mal. La gente cree que cuando uno critica una acción de un jugador en cierto partido está contra la persona, no es contra el jugador”, agregó Córdoba.

Más tarde, en ese mismo programa, dejó clara su postura. “Hoy fue el peor partido de Mier. Era un manojo de nervios, entregó dos goles. Los primeros 15 minutos de Colombia era pelota para arriba”, finalizó.

MIER SE VIO INVOLUCRADO EN LOS GOLES VENEZOLANOS - GOLEADA ANTE VENEZUELA CON &#39;POKER&#39; DE SUÁREZ

Otras opciones para Lorenzo

Kevin Mier recibió una ola de críticas en redes sociales, por parte de hinchas que le recuerdan sus recientes pifias con la camiseta de Cruz Azul y piden que Camilo Vargas sea el titular de aquí hasta el inicio de la Copa del Mundo.

Lorenzo manejó otras alternativas durante el proceso mundialista, pero se decantó por Vargas y Mier como sus principales cartas.

Contexto: Redes sociales estallan con memes tras error de Kevin Mier en el partido Venezuela vs. Colombia

Para el gran reto quedan nueve meses en los que el cuerpo técnico evaluará si mantiene esos tres nombres, junto a David Ospina como cuota de experiencia, o se decanta por alguno de los que han sido borrados recientemente.

En la baraja de posibilidades están Devis Vásquez, Álvaro Montero y la actual figura del campeón del fútbol profesional colombiano, Andrés Mosquera Marmolejo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Luis Díaz aterrizó a sus compañeros de Selección Colombia y soltó mensaje: “No han ganado nada”

2. Homenaje a la Gorda Fabiola tras el primer año de su muerte: fecha, lugar y detalles del evento público

3. Petro respondió a su exfuncionario Olmedo López por acusarlo de ponerle “precio a su cabeza”. Esto dijo el presidente

4. Funcionarios de EE. UU. investigan efectos de vacunas Covid en el embarazo en medio de creciente polémica

5. Cuba sufre una nueva “desconexión total” del sistema eléctrico: las autoridades investigan las causas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Selección ColombiaKevin MierÓscar CórdobaVenezuela

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.