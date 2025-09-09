Suscribirse

Deportes

Redes sociales estallan con memes tras error de Kevin Mier en el partido Venezuela vs. Colombia

Los fanáticos del fútbol no perdonaron la actuación del arquero del Cruz Azul de México.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

10 de septiembre de 2025, 2:01 a. m.
Kevin Mier portero del Cruz Azul
Kevin Mier portero del Cruz Azul es fuertemente criticado. | Foto: AFP

En la noche de este martes, 9 de septiembre, la Selección Colombia visitó a su par de Venezuela por la última fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026.

Contexto: Selección Colombia vapuleó a Venezuela y la sacó del Mundial 2026: goleada con Luis Suárez intratable

En el desarrollo del juego, el arquero cafetero Kevin Mier fue protagonista al presentar una serie de errores al momento de defender el arco tricolor.

Blooper de Kevin Mier en el Colombia vs. Venezuela.
Blooper de Kevin Mier en el Colombia vs. Venezuela. | Foto: Izq: X - @AguileraSports / Der: Getty Images.

Por medio de la red social X, los fanáticos del fútbol no perdonaron la actuación del arquero del Cruz Azul de México y compartieron una serie de memes para burlarse de las desafortunadas acciones. Mier se vio superado en el segundo y tercer gol del elenco venezolano.

Mier se vio superado en el segundo y tercer gol del elenco venezolano.En los primeros minutos del segundo tiempo, un disparo de Josef Martínez venció las manos del golero, el cual intentó sacar el balón, pero este ya había superado la línea de gol.

Al minuto 70 del segundo tiempo, un remate desde el borde del área no fue controlado de la mejor manera por el golero nacional, quien dejó el balón a Salomón Rondón, quien marcó el descuento momentáneo de los locales.

Kevin Mier ha sido muy criticado en los últimos meses por una serie de errores en los juegos de la liga mexicana; sin embargo, gracias a su desempeño en algunas competencias internacionales, logró mantener su lugar en la convocatoria de la selección mayor.

El arquero colombiano inició su carrera en el Atlético Nacional y fue un referente en el arco verdolaga hasta 2024, cuando, por medio de un traspaso millonario, partió a Centroamérica.

Tras la seria de errores, los arqueros suplentes de la selección, Camilo Vargas y David Ospina, levantaron su mano en señal de apoyo a Kevin Mier.

Al finalizar los 90 minutos de juego, Colombia venció por 6 goles a 3 a su par de Venezuela, mostrando un gran nivel que la catapulta como una de las selecciones a ser protagonistas en la cita orbital.

Será hasta el próximo mes de junio de 2025 cuando el cuerpo técnico tendrá que elegir la nómina que disputará la Copa del Mundo.

Kevin Mier ha tenido proceso en las selecciones juveniles, por lo cual su experiencia en mundiales Sub-20 puede ser un factor clave para ganar un lugar entre los elegidos para llevar los colores de la selección en el mayor torneo de naciones.

