Selección Colombia vapuleó a Venezuela y la sacó del Mundial 2026: goleada con Luis Suárez intratable
Hubo nueve goles en total en el partido, y las lágrimas se apoderaron de los hinchas venezolanos.
La Selección Colombia brilló en el Monumental de Maturín, este martes 9 de septiembre, por la fecha 18 de las eliminatorias sudamericanas. Fue un 6-3 a favor de La Tricolor, y cuatro de esos tantos llegaron gracias a Luis Javier Suárez, atacante al servicio del Sporting de Portugal.
Así las cosas, y tomando en cuenta que Bolivia venció a Brasil por 1-0 en El Alto, Venezuela quedó fuera del Mundial 2026.
La casilla del repechaje fue ocupada por Bolivia, que jugará la llave en marzo de 2026 y podría regresar a una Copa del Mundo luego de 32 años, siendo Estados Unidos 1994 su última estancia.
Datos del partido Colombia vs. Venezuela
- Marcador final: Venezuela 3 - 6 Colombia
- Fecha: 9 de septiembre de 2025 (fecha 18 de las eliminatorias sudamericanas)
- Estadio: Monumental de Maturín
- Alineaciones:
Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro; Eduard Bello, Telasco Segovia, Brujo Martínez, Yeferson Soteldo; Salomón Rondón, Josef Martínez. DT: Fernando Batista
Colombia: Kevin Mier; Daniel Muñoz, Yerry Mina, Davinson Sánchez, Álvaro Angulo; Richard Ríos, Jefferson Lerma, Kevin Castaño, James Rodríguez; Luis Suárez, Luis Díaz. DT: Néstor Lorenzo.
Se trató de un partido memorable. Venezuela, entendiendo que un triunfo le daba el repechaje, empezó ganando a los 3′ con gol de Telasco Segovia. Yerry Mina empató sobre los 10′, y Josef Martínez revivía la ilusión vinotinto con el 2-1 parcial a los 12′. No obstante, el cuadro local nunca volvió a estar al frente en el marcador.
Parece que la furia tricolor se despertó con la derrota parcial, y antes de que acabara el primer tiempo empezó la faena: Luis Suárez anotó el primer de su cuenta, el 2-2 parcial, y así se fueron al descanso.
Cuando el central del partido pitó el arranque del segundo tiempo, solo bastaron cinco minutos (50′) para que Luis Suárez reapareciera: anotó el 3-2 y luego vino la tormenta; volvió a encajar el balón en el fondo de la red a los 59′ y 67′.
Venezuela metió el tercero gracias a Rondón (76′) mientras que el colombiano Jhon Córdoba puso el 6-3 definitivo a los 78′. Goleada histórica de Colombia sobre un rival históricamente complicado de visitar en eliminatorias.
El panorama no puede ser más desolador en Venezuela. Estuvieron muy cerca de ir a su primer Mundial. Fernando Batista y sus dirigidos salieron con el cuchillo entre los dientes a liquidar a Colombia, pero se descuidaron y la terminaron pasando realmente mal.
Para la posteridad: Colombia, la piedra en el zapato que truncó el sueño mundialista vinotinto, y generó un silencio descomunal en Maturín.