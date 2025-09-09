Suscribirse

Selección Colombia vapuleó a Venezuela y la sacó del Mundial 2026: goleada con Luis Suárez intratable

Hubo nueve goles en total en el partido, y las lágrimas se apoderaron de los hinchas venezolanos.

Redacción Deportes
10 de septiembre de 2025, 1:38 a. m.
Luis Javier Suárez, figura de Colombia ante Venezuela por eliminatorias sudamericanas.
Luis Javier Suárez, figura de Colombia ante Venezuela por eliminatorias sudamericanas. | Foto: AP

La Selección Colombia brilló en el Monumental de Maturín, este martes 9 de septiembre, por la fecha 18 de las eliminatorias sudamericanas. Fue un 6-3 a favor de La Tricolor, y cuatro de esos tantos llegaron gracias a Luis Javier Suárez, atacante al servicio del Sporting de Portugal.

Así las cosas, y tomando en cuenta que Bolivia venció a Brasil por 1-0 en El Alto, Venezuela quedó fuera del Mundial 2026.

La casilla del repechaje fue ocupada por Bolivia, que jugará la llave en marzo de 2026 y podría regresar a una Copa del Mundo luego de 32 años, siendo Estados Unidos 1994 su última estancia.

Datos del partido Colombia vs. Venezuela

  • Marcador final: Venezuela 3 - 6 Colombia
  • Fecha: 9 de septiembre de 2025 (fecha 18 de las eliminatorias sudamericanas)
  • Estadio: Monumental de Maturín
  • Alineaciones:

Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro; Eduard Bello, Telasco Segovia, Brujo Martínez, Yeferson Soteldo; Salomón Rondón, Josef Martínez. DT: Fernando Batista

Colombia: Kevin Mier; Daniel Muñoz, Yerry Mina, Davinson Sánchez, Álvaro Angulo; Richard Ríos, Jefferson Lerma, Kevin Castaño, James Rodríguez; Luis Suárez, Luis Díaz. DT: Néstor Lorenzo.

Venezuela Colombia
Por unos minutos, Venezuela estuvo cerca del sueño mundial. | Foto: AP
Se trató de un partido memorable. Venezuela, entendiendo que un triunfo le daba el repechaje, empezó ganando a los 3′ con gol de Telasco Segovia. Yerry Mina empató sobre los 10′, y Josef Martínez revivía la ilusión vinotinto con el 2-1 parcial a los 12′. No obstante, el cuadro local nunca volvió a estar al frente en el marcador.

Parece que la furia tricolor se despertó con la derrota parcial, y antes de que acabara el primer tiempo empezó la faena: Luis Suárez anotó el primer de su cuenta, el 2-2 parcial, y así se fueron al descanso.

Cuando el central del partido pitó el arranque del segundo tiempo, solo bastaron cinco minutos (50′) para que Luis Suárez reapareciera: anotó el 3-2 y luego vino la tormenta; volvió a encajar el balón en el fondo de la red a los 59′ y 67′.

Venezuela metió el tercero gracias a Rondón (76′) mientras que el colombiano Jhon Córdoba puso el 6-3 definitivo a los 78′. Goleada histórica de Colombia sobre un rival históricamente complicado de visitar en eliminatorias.

Luis Javier Suárez se lució con un "poker" contra Venezuela.
Luis Javier Suárez le anotó cuatro a Venezuela de visita. | Foto: AFP

El panorama no puede ser más desolador en Venezuela. Estuvieron muy cerca de ir a su primer Mundial. Fernando Batista y sus dirigidos salieron con el cuchillo entre los dientes a liquidar a Colombia, pero se descuidaron y la terminaron pasando realmente mal.

Para la posteridad: Colombia, la piedra en el zapato que truncó el sueño mundialista vinotinto, y generó un silencio descomunal en Maturín.

Selección ColombiaSelección VenezuelaEliminatorias SudamericanasMundial 2026

