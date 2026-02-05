Santiago Gallón Henao, narco vinculado al crimen de Andrés Escobar, fue asesinado en México

En las últimas horas se confirmó el asesinato de Santiago Gallón Henao, el narcotraficante vinculado al asesinato del futbolista Andrés Escobar, ocurrido en 1994.

El colombiano fue baleado el miércoles 4 de febrero en el Valle de Toluca, en México. Santiago Gallón Henao había sido detenido en Cúcuta en 2018, pero un año después quedó en libertad por vencimiento de términos.

El capo tuvo nexos con varios personajes al respecto de los responsables del asesinato de Andrés Escobar. Foto: Montaje Semana

El caballista fue señalado de pertenecer a una organización que enviaba cocaína a Europa, escondida en comida para perros. Una investigación en su contra, que contó con la participación del servicio de inteligencia británico MI6, llevó a que fuera capturado en 2018 en Cúcuta por el delito de tráfico de estupefacientes, presuntamente camuflados en productos veterinarios y agrícolas.

Santiago Gallón fue reconocido por sus múltiples líos judiciales. Junto a su hermano Pedro David, recriminó en una discoteca de Medellín al futbolista Andrés Escobar por el autogol que sacó a la Selección Colombia del Mundial de Estados Unidos.

La noche del 2 de julio de 1994, el jugador habría intentado pedir respeto, lo que dio inicio a una discusión que terminó con su asesinato a sangre fría.

La justicia estableció que quien descargó el arma en contra del defensa del Nacional fue Humberto Muñoz Castro, el conductor de los Gallón, que se montó en el capó del vehículo y le disparó seis veces al jugador.

El hombre se declaró responsable del crimen por lo que fue condenado a 43 años de cárcel (de los cuales pagó 11) y los Gallón Henao fueron sentenciados a 15 meses excarcelables.

En el año 2010, Santiago Gallón recibió una nueva condena, esta vez fue hallado responsable de financiar grupos paramilitares al servicio de Vicente Castaño, por lo que recibió una pena de 3 años de prisión previa aceptación de cargos.

Después de haber recuperado la libertad en 2019, se fue a México, donde fue acribillado.

Las autoridades de ese país aún no se pronuncian sobre lo sucedido.