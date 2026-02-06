Expresidente Uribe llamó “mansurrón” a Petro por mencionarlo en publicación en X: “Muchos parecidos tienen Cepeda y usted”

Luego de la muerte en México de Santiago Gallón Henao, individuo vinculado al asesinato del exfutbolista Andrés Escobar, ocurrido el 2 de julio de 1994, el presidente Gustavo Petro terminó salpicando, a través de un mensaje en X, al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En su mensaje en X, el presidente Petro dijo que Gallón era una figura ligada al narcotráfico desde la década de los noventa y expuso los vínculos de este con estructuras armadas y el crimen organizado en Antioquia. Posteriormente, mencionó al expresidente Uribe.

Santiago Gallón Henao, narco vinculado al crimen de Andrés Escobar, fue asesinado en México

“Denuncié a Santiago Gallón en el año 2007, en mi debate sobre el paramilitarismo en Antioquia en el Senado de la República; mencioné que hacía parte de la Convivir El Cóndor, al lado de alias El Tubo, quien era el coordinador del Bloque Metro y se dedicaba al robo de gasolina de un tubo que pasa por la hacienda Guacharacas, en propiedad de Álvaro Uribe Vélez. En la hacienda se entrenaba a los paramilitares. La convivencia del Cóndor fue decretada por el gobernador Álvaro Uribe Vélez, y se le dieron armas oficiales. La Convivir del Cóndor se disolvió en el bloque paramilitar Metro y luego este fue exterminado por el Bloque Central Bolívar, también del paramilitarismo”, dijo el presidente Petro en parte de su mensaje compartido en X, esta mañana de viernes, 6 de febrero.

En la imagen, de camiseta blanca, Santiago Gallón Henao. (Archivo)

Tras mencionarlo en dicho mensaje, el expresidente Uribe no guardó silencio y le respondió al jefe de Estado, a quien llamó “mansurrón”.

Luego de retuitear el mensaje del presidente Petro, Uribe también fue enfático en decir que no conoció a Gallón y que mucho menos tuvo negocios con este individuo asesinado en México.

Al final de su escrito en X, el expresidente Uribe dijo que el presidente Petro y el precandidato presidencial Iván Cepeda se parecían, dado que, según él, les gustaba mentir.

“Presidente Petro, ahora se va a desquitar conmigo por lo mansurrón que usted fue con el presidente Trump. No conocí a Santiago Gallón, no tuve negocios con él. Muchos parecidos tienen Cepeda y usted; no les importa mentir”, respondió puntualmente Uribe a Petro tras el señalamiento en su contra.