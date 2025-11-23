Reconocido periodista deportivo contó inédita historia sobre Andrés Escobar antes de morir: “Me dijo que no”

El 2 de julio de 1994 quedó como un día gris, no solo para el fútbol colombiano, sino para todo el país. Ese día asesinaron a Andrés Escobar, leyenda de Atlético Nacional y que tan solo un par de días antes había jugado el Mundial de Estados Unidos.

En suelo norteamericano, Andrés anotó un desafortunado autogol que acabó siendo clave en la eliminación de la Selección Colombia en primera ronda. Tras el regreso de él y sus compañeros a tierras cafeteras fue que ocurrió la tragedia. Pero, ¿y si Andrés Escobar se quedaba en Estados Unidos?

A Andrés Escobar le ofrecieron quedarse en Estados Unidos y dijo que no en un acto de valentía

Javier Hernández Bonnet, en charla con Win Spots, reveló que apenas acabó la participación de la Selección Colombia en la fase de grupos del Mundial USA 1994, a Andrés le ofrecieron quedarse como comentarista de la Copa del Mundo.

“Fue un momento de frustración muy profundo, porque a mi me tocó un episodio muy especial con él, un episodio de ida y vuelta. En ese momento era el tiempo de la radio, no era el tiempo de la televisión. En 1994, Caracol tenía un despliegue espectacular, con mucha gente”, arrancó afirmando Hernández Bonnet.

Andrés Escobar en el instante que hizo el autogol en USA 1994. | Foto: Bongarts/Getty Images

“Termina el Mundial (Estados Unidos 1994), Colombia eliminada, una gran decepción, y me llama Ricardo Alarcón y me dice: ‘’dígale a Andrés Escobar que queremos que se quede como comentarista’. Yo voy, converso con Andrés (...) y él me dice ‘no, es que tengo aquí a mi novia’ (...) me dijeron: ‘dígale que le pagamos todo lo de la novia’. Voy, le digo a Andrés, y me dice: ‘no, es que aquí está mi papá, mi familia, mis hermanos’...”, añadió.

Y siguió: “Dígale que le pagamos absolutamente todo”, le pidieron a Bonnet para que le dijera a Escobar. “Él vuelve y me dice que no. Yo, que tenía muy buena relación con él, le dije ‘Andrés, el fútbol es corto y usted tiene que proyectar su vida, en el fútbol, de otra manera’”.

Pero, finalmente, Andrés le dio la razón real para no aceptar: “La verdad es que no tiene presentación que todos en Colombia estén hablando de mi, por el autogol, y yo deje llegar a mis compañeros solos a Colombia a recibir toda el agua sucia. Yo tengo que volver a Colombia con ellos”.

Javier Hernández Bonnet habló sobre la oportunidad que tuvo Andrés Escobar de quedarse en Estados Unidos. | Foto: YouTube - Win Sports.