Conozca los espacios con los que Medellín inicia la fiesta mundialista

El Mundial ya llegó y la celebración por este evento también se siente en los alrededores. La capital antioqueña no se ha quedado atrás y ha comenzado una serie de actividades dirigidas a niñas, niños, jóvenes y adultos mayores con las que disfrutar esta fiesta.

A través de la iniciativa Futvalores, promovida por la Alcaldía Distrital, se realiza un torneo de fútbol con pelota de trapo. Este cuenta con la participación de Recreando Nuestros Barrios y Corregimientos, un programa que busca llevar la actividad física y los juegos tradicionales a varios puntos de la ciudad. Con este tipo de iniciativas se busca vivir jornadas en las que el juego y los valores sean el centro y el participante más importante de estos espacios.

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Además, el objetivo de la programación es acercar a personas de todas las edades al fútbol por medio de acciones recreativas y comunitarias. El evento inició oficialmente en la cancha Doce de Octubre con desfiles y exhibiciones, convocando a más de 19.000 participantes y haciendo presencia en aproximadamente 600 puntos de la ciudad.

El cronograma también incluyó el Mundial de Fútbol Caminando, una propuesta de Canas al Aire, una estrategia con el propósito de promover estilos de vida saludables y evitar enfermedades en personas de la tercera edad. Para este espacio se convocaron adultos mayores de diferentes comunas para realizar un campeonato inspirado en el Mundial con 16 equipos, cada uno representando un país diferente. De esta forma se fortaleció la integración ciudadana, el respeto y la creación de escenarios de diálogo.

Estos espacios se suman a la iniciativa Mundialito Alcaldía de Medellín 2026, un torneo comunitario que reúne a más de 9.000 niñas, niños, jóvenes y adultos que buscan avanzar en el certamen para representar a sus respectivos equipos en las etapas finales.

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Juliana Vélez, subdirectora de Fomento del Inder, dijo al respecto “Tenemos el Mundialito de Fútbol con el que empezamos con 9.000 niños en todas las comunas, pero solamente 720 niños y 720 adultos clasificaron a esa gran final. Además, tendremos Fútbol Caminando en la que los adultos mayores pudieron divertirse, así que el Mundial de Fútbol también se vive en Medellín y en todas las comunas”.

Así, entre la nostalgia de la pelota de trapo y nuevas iniciativas, la capital antioqueña se anota un golazo, no solo viviendo el Mundial desde la tribuna, sino desde el corazón de sus barrios; jugando, integrando y celebrando la vida en cada rincón de la ciudad.