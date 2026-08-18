María Fernanda Cabal se fue contra Petro tras crítica a Abelardo De La Espriella por alocución presidencial: “Quedó viudo”

El presidente Abelardo De La Espriella protagonizó este lunes su primera alocución presidencial, espacio en el que se refirió a la emergencia generada por el terremoto del pasado 10 de agosto. El mandatario entregó detalles sobre las acciones de atención que se adelantan y expuso parte del plan de reconstrucción previsto para las zonas que sufrieron las mayores afectaciones.

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Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y provocaron reacciones desde diferentes sectores políticos y sociales. Entre las voces que se pronunciaron estuvo la del expresidente Gustavo Petro, quien ha cuestionado la manera en que el actual Gobierno ha respondido a la emergencia.

A través de su cuenta en X, Petro aseguró que buscará solicitar el derecho de réplica contemplado en la ley para responder a los planteamientos hechos por De La Espriella. Según indicó, esta también sería una posición que podría asumir el Pacto Histórico, movimiento político del que es una de las principales figuras.

El exmandatario afirmó que su intención es utilizar los canales correspondientes para exponer lo que considera fallas en la atención a las víctimas y presentar su visión sobre las medidas que deberían adoptarse.

“He de pedir la réplica que ordena la ley para hablar por todos los canales para demostrar cómo ha sido absurdamente ineficaz la ayuda a las víctimas del terremoto y cuál es el rumbo a seguir por la sociedad colombiana”, escribió Petro en su publicación.

Ante esto, María Fernanda Cabal decidió pronunciarse al respecto, enviándole un mensaje directo al exmandatario por sus declaraciones en contra del presidente actual.

La excongresista no dudó en lanzar unas fuertes palabras, haciendo referencia a la necesidad de Gustavo Petro de hablar sobre lo que hacía el Gobierno actual en medio de la coyuntura.

“Petro quedó viudo del micrófono. Se le olvida que no es senador, no es jefe de la oposición y no es vocero del Pacto. La réplica del Estatuto de la Oposición es de los partidos y la ejercen sus voceros, no los expresidentes con síndrome de abstinencia de cámara”, dijo en el post de su cuenta de X.

Cabal ha estado activa en estos espacios, refiriéndose a lo que ocurren en el panorama político y social del país.