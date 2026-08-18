Robin Williams vuelve a Instagram: hijos del actor de Hollywood reactivan la cuenta después de 12 años inactiva. Esta es la razón

La imagen de Robin Williams vuelve a ocupar un lugar activo en las redes sociales. Zak, Zelda y Cody Williams, hijos de actor, tomaron la decisión de reactivar el perfil oficial de su padre en Instagram.

La decisión se conoció el 17 de agosto de 2026, pocas semanas después de que la familia recordara el que habría sido el cumpleaños número 75 del intérprete.

Williams nació el 21 de julio de 1951 y murió en agosto de 2014, a los 63 años. Desde entonces, su presencia en redes sociales había permanecido inactiva.

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La nueva etapa de la cuenta no busca simplemente recuperar una página que llevaba años inactiva. Sus hijos explicaron que quieren convertirla en un espacio confiable para compartir fotografías, videos, historias y recuerdos relacionados con el actor, especialmente en un momento en que la inteligencia artificial permite generar contenidos que pueden imitar la apariencia y la voz de personas reales.

En el mensaje publicado en el perfil de Williams, Zak, Zelda y Cody expresaron su agradecimiento por el interés que las nuevas generaciones continúan mostrando por el trabajo de su padre. También destacaron que sus seguidores de siempre mantienen vivo el recuerdo de la alegría que el artista llevó a millones de espectadores.

La familia señaló que pretende que el perfil conserve la personalidad y el legado de Robin Williams con autenticidad, calidez y cuidado.

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“Esta es nuestra manera de compartir con el mundo su talento y humor únicos, incluidos aquellos momentos que nos hicieron reír a nosotros y a tantos de ustedes, mientras recordamos la extraordinaria vida y obra de nuestro papá. Él continúa inspirándonos y alegrando a personas de todo el mundo”, se lee en el comunicado.

La última publicación realizada personalmente por Robin Williams en su cuenta de Instagram apareció en agosto de 2014. Se trataba de una fotografía junto a su hija Zelda, publicada para celebrar el cumpleaños de ella.

Entre las películas más recordadas de su carrera están La sociedad de los poetas muertos, La señora Doubtfire, Jumanji, Buenos días, Vietnam y El indomable Will Hunting, producción por la que obtuvo el premio Óscar como mejor actor de reparto.

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Su carrera también estuvo marcada por el personaje de Mork, protagonista de la serie televisiva Mork & Mindy, que contribuyó decisivamente a convertirlo en una figura reconocida internacionalmente.

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Más de una década después de su fallecimiento, el 11 de agosto de 2014, Williams continúa siendo una figura de referencia para varias generaciones de espectadores. Su capacidad para combinar comedia, improvisación y actuaciones dramáticas le permitió construir una carrera excepcional en cine y televisión.