Ariadna Gutiérrez se habría casado y se conoció quién sería su millonario esposo: esta es la foto del hombre

Ariadna Gutiérrez quedó marcada por uno de los episodios más recordados de Miss Universo. En 2015, la colombiana fue anunciada por error como la ganadora del certamen y recibió la corona durante unos minutos, hasta que el presentador Steve Harvey corrigió el resultado y explicó que ella era la primera finalista.

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El incidente ocurrió frente a millones de espectadores y tuvo consecuencias que fueron mucho más allá de aquel momento sobre el escenario. Con el paso del tiempo, Gutiérrez ha hablado sobre el impacto que tuvo la situación y las dificultades que enfrentó después de abandonar el escenario, mientras intentaba asimilar lo ocurrido.

Aunque las cámaras registraron su reacción durante la coronación, durante años se conocieron pocos detalles sobre lo que sucedió una vez terminó la transmisión. Posteriormente, la exreina decidió compartir aspectos de esa etapa y revelar cómo afrontó las secuelas emocionales que le dejó uno de los episodios más difíciles de su carrera.

Tras su paso por distintas pasarelas, marcas de lujo, formatos de televisión y proyectos internacionales, la celebridad fue foco de miradas en plataformas digitales, precisamente por ser uno de los rostros más famosos de Colombia.

Al estar en el lente mediático, Gutiérrez llama la atención con sus apariciones en eventos, dejando interrogantes sobre su vida amorosa. La famosa no suele contar acerca de estos aspectos, por lo que muchos toman con sorpresa las noticias que salen a la luz.

Recientemente, Ariadna Gutiérrez protagonizó un particular instante en la Semana de la Moda en París, ya que se le vio luciendo un lujoso y llamativo anillo en su dedo, dando a entender que estaría viviendo una relación sentimental bastante seria.

Rodner Figueroa, presentador venezolano, aseguró que se encontró con la exreina en Suiza, donde ella le presentó a su esposo. Seguido a esto, al despertar curiosidad su supuesto matrimonio, En casa con Telemundo publicó una fotografía de dicha boda, donde se revelaba quién era el hombre con el que se dio el “sí”.

Caracol TV y Publimetro reseñaron que aquel sujeto era un empresario extranjero, llamado Guus Franke. Aquel holandés está vinculado al sector financiero y tecnológico, destacando en junio de 2026 como el CEO de Atlantic International Corp.

Por el momento no se ha confirmado la información, por lo que habrá que esperar a que la exreina se pronuncie.